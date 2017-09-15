Известная актриса продемонстрировала естественную красоту

Подписчики похвалили Елену за смелость: «Спасибо за смелость!сейчас большая редкость-фото в соц сетях и без макияжа.вы отлично выглядите!!!!», «Все в порядке!!! Приятно посмотреть!!! Это пусть неуверенные в себе дурочки с накачанными губами и тонной макияжа сомневаются( а они так и делают ибо тонна макияжа - это недовольство своей внешностью) Вы и так очень хороши, а эта естественность только подчеркивает вашу привлекательность!!!», «Леночка, Вы выглядите великолепно! Макияж только слегка подчеркивает Ваши черты лица», «Нет ничего прекраснее естественности ! Все уже устали от нарисованных лиц . Хотим естественности!», «Прекрасная естественность, женственность», «Леночка, и с косметикой и без вы прекрасный человек. Не надо никому угождать и ничего не бойтесь».