Елена Яковлева раскрыла причины ухода из театра «Современник»

«Однажды, отыграв очередные «Пять вечеров», я поняла, что прошло семь лет, а я ничего не репетировала за это время. И я думаю: за целых семь лет ничего нового! Как-то вдруг ёкнуло: можно ведь так и ещё пять лет просидеть. Но я же не могу требовать, чтобы Галина Борисовна каждый год ставила спектакли «на меня» – у неё огромная труппа, ей нужно обо всех думать, это же всё понятно. Но как не грузить себя неприятными мыслями о том, что ты уже в театре не очень-то нужна, тебя годами не видят ни в одной новой постановке?», — вспоминает Елена Яковлева.

Актриса решилась написать заявление об уходе после того, как в один из дней к ней в гримерную зашла коллега, показав новый список репетиций, и отметив, что в новом сезоне на сцене Яковлеву не ждет ничего нового. В ответ на это Елена сразу пошла в отдел кадров с целью уволиться. Галина Волчек не стала препятствовать уходу одной из самых известных актрис «Современника», и никак не прокомментировала недовольство Яковлевой.

«Галина Борисовна просто не понимала, почему я ухожу. Реально. Она подумала, что я играю очень много – и я действительно очень много играла, – но она не поняла, что артистке хочется всегда чего-то новенького», — добавила звезда.

Однако, через некоторое время Волчек все же пригласила Яковлеву сыграть в постановке «Играем Шиллера», но в качестве приглашенной актрисы. На что та ответила согласием.