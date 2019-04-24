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Елена Яковлева намекнула на проблемы с эпатажным сыном: «Еще чуть-чуть, и все будет хорошо»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Актриса дала откровенное интервью Вячеславу Манучарову.

58-летняя актриса Елена Яковлева стала очередной гостьей YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», в котором рассказала Вячеславу Манучарову о возвращении в театр и борьбе за молодость. Упомянула она и о своем эпатажном сыне.

«Я надеюсь что через какое-то время я это скажу. Есть такая забота, и очень… ну… сдвигается в лучшую сторону. И вот когда совсем будет хорошо, то тогда я смогу об этом сказать», — призналась она.

«Вы о своем сыне?» — уточнил Вячеслав.

«Да-да-да», — ответила Елена.

«Это самый главный человек в вашей жизни?» — снова задал вопрос ведущий.

«Да. Любовь — все — между нами есть. Вот нам нужно сейчас чуть-чуть, и все будет хорошо», — призналась звезда.

Рассказывая о своей работе в кино и театре, Елена поделилась: тяжелые моменты ее жизни помогают ей в работе. Когда нужно пустить слезу, она вспоминает о чем-то, что трогает ее душу, — и эмоция не заставляет себя ждать.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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