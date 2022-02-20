Елена Воробей рассталась с возлюбленным накануне свадьбы

Актриса и ее 50-летний возлюбленный готовились к свадьбе. Воробей не раз говорила о платье, которое она старательно выбирает для торжества, и о помолвочном кольце от жениха. Но, как оказалось, мужчина не выдержал публичности и повышенного внимания к их паре, и в особенности к его известной на всю страну невесте. О разрыве актриса рассказала в эфире программы на телеканале НТВ.

«Меня замуж буквально выдавали. Я читала про себя как будто фантастическую литературу. Это расстраивало и меня, и того человека, с которым я была. Мы расстались. Я приняла это решение», — откровенно рассказала юмористка.

В итоге экс-жених Воробей вернулся в Брест, а сама актриса решила скрасить переживания от расставания на теплом океанском побережье и отправилась на Канары.

На отдыхе Елена не осталась без внимания других мужчин, чему была несказанно рада. Звезда отлично провела время в компании иностранных поклонников. «За мной ухаживал и немец, и испанец. И глазки строили. Мы даже теперь переписываемся», — поделилась Елена.