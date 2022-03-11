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Елена Воробей поздравила красавицу-дочь с днем рождения: «Ты — мое сокровище»

11 марта отмечает 19-летие дочь юмористки Елены Воробей София. Елена трогательно поздравила своего ребенка в личном блоге, посвятив ему целое стихотворение. Красивая девушка произвела впечатление на интернет-пользователей.
Слайд, который
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Слайд, который
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Елена Воробей

Фото: instagram/ vorobei_elena

Елена Воробей с любовью поздравила свою взрослую дочь с праздником. Она опубликовала фото Софии и написала под ним нежное стихотворение. «Доченька моя, солнышко ты ясное! Так люблю тебя, ты моя прекрасная», — написала пародистка.

Подписчики восхитились внешними данными Софии. Люди в комментариях присоединились к поздравлениям и сравнили девушку с чудесной феей. «Красотка! Счастья необъятного», «С днем рождения это нежное создание», «Какая уже взрослая мадам», «Красавица! Вся в маму», «Греческая богиня», — пишут люди под постом.

Напомним, что дочь Елена родила от бизнесмена из Санкт-Петербурга по имени Игорь Константинович. Он был женатым человеком, но развелся, чтобы быть с юмористкой. Однако до брака их отношения так и не дошли. Алименты кавалер платить не стал, зато подарил избраннице квартиру в столице. В 2016 году мужчина ушел из жизни. Елена не стала претендовать на наследство и вырастила девочку в одиночку.

София планирует связать свою жизнь с медициной. Актерская деятельность ее не интересует. Елена во всем поддерживает наследницу и считает, что она сделала правильный выбор.

Фото: Instagram

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