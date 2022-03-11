Елена Воробей поздравила красавицу-дочь с днем рождения: «Ты — мое сокровище»

Напомним, что дочь Елена родила от бизнесмена из Санкт-Петербурга по имени Игорь Константинович. Он был женатым человеком, но развелся, чтобы быть с юмористкой. Однако до брака их отношения так и не дошли. Алименты кавалер платить не стал, зато подарил избраннице квартиру в столице. В 2016 году мужчина ушел из жизни. Елена не стала претендовать на наследство и вырастила девочку в одиночку.

София планирует связать свою жизнь с медициной. Актерская деятельность ее не интересует. Елена во всем поддерживает наследницу и считает, что она сделала правильный выбор.