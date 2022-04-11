Елена Валюшкина высказалась о воспитании детей: «Мама и дочь – подруги? Нет!»
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Елена Валюшкина является мамой двоих детей. У актрисы есть 19-летняя дочь Мария и 25-летний сын Василий. Звезда поделилась тонкостями своего воспитания и объяснила, как складываются ее отношения с наследниками.
Елена старается не давать детям непрошеных советов, тем более, что они уже взрослые. Однако, как оказалось, не всегда получается держать свое мнение при себе. «Мы, конечно, хотим не учить. Конечно, хотим, чтобы они сами думали своей головой и сердцем. Но хочется же направить, хочется, чтобы они избежали ошибок. Приходится влезать, поправлять, советовать. Что-то не нравится, что-то не подходит, вместе разгребаем», — отметила актриса в беседе с Teleprogramma.pro.
По словам Валюшкиной, дети для нее сейчас — главная забота и тревога. Она мечтает, чтобы сын с дочкой нашли любимое дело и преуспели в нем. «Вася закончил МАРХИ, он работает в архитектурном бюро. А Маша учится во ВШЭ на дизайне. И хочется, чтобы они были счастливы, чтобы состоялись, и работа, как у мамы, понимаете, приносила не только деньги, но и удовольствие. Чтобы с радостью на работу, и с радостью домой», — объяснила артистка.
Несмотря на мягкость и лояльность Елены, она не считает, что с детьми нужно дружить. «Мы общаемся как мама и дочь. Подруга – это совершенно другая история. А как мама и дочь – это вот очень хорошая, правильная система», — высказалась актриса. Валюшкина уверена, что такой подход к общению с детьми самый действенный.
Фото: Global Look Press