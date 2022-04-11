Елена Валюшкина высказалась о воспитании детей: «Мама и дочь – подруги? Нет!»

Елена Валюшкина является мамой двоих детей. У актрисы есть 19-летняя дочь Мария и 25-летний сын Василий. Звезда поделилась тонкостями своего воспитания и объяснила, как складываются ее отношения с наследниками.

Елена старается не давать детям непрошеных советов, тем более, что они уже взрослые. Однако, как оказалось, не всегда получается держать свое мнение при себе. «Мы, конечно, хотим не учить. Конечно, хотим, чтобы они сами думали своей головой и сердцем. Но хочется же направить, хочется, чтобы они избежали ошибок. Приходится влезать, поправлять, советовать. Что-то не нравится, что-то не подходит, вместе разгребаем», — отметила актриса в беседе с Teleprogramma.pro.