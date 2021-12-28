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Елена Валюшкина рассказала о том, как экс-супруг и его мать оставили ее на улице после развода

Актриса вышла замуж за театрального педагога Леонида Фомина еще будучи совсем юной, ей на тот момент было около 20 лет. Однако первое замужество не увенчалось успехом, спустя 11 лет совместной жизни супруги расстались.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Валюшкина на премьере сериала «Клиника счастья»

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Еще до замужества Валюшкина жила вместе со своей бабушкой, в одном из поселков в Московской области, однако позже собственной квартиры актриса лишиилась. Именно эту историю она поведала в эфире телепередачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

«У жила с бабушкой в Томилино, и была там прописана. А потом я уехала в Москву в семью мужа. Эта квартира была его и его мамы. Нина Тимофеевна очень хотела, чтобы жилплощади было больше, потому что у нас была двухкомнатная квартира. И я, как порядочная девушка, отдала свою квартиру в Томилино государству, и прописалась в квартире мужа. И нас стало в двухкомнатной квартире трое. Потом она, как участник войны смогла получить отдельную квартиру. Мы остались в двухкомнатной, а она уехала в однокомнатную», — вспоминает актриса.

Однако после развода, даже не смотря на то, что Елена была прописана в квартире супруга, она осталась без жилья. «И когда мы разводились, им нужно было оставить мне квартиру, а они сказали, что я никакого отношения к этим квартирам не имею», — вспоминает ужасное предательство Валюшкина.

За 11 лет совместной жизни делить им осталось особо нечего, детей у пары не появилось. Как рассказала актриса, ей поставили диагноз бесплодие, с которым она усердно боролась долгие годы. «У меня был диагноз — 100% бесплодие. Мне сделали очень много операций. Периодически пила таблетки, что-то колола. К сожалению, просто судьба», — вспоминает тяжелый период она.

И что касается судьбы, то долгожданным потомством Елене удалось обзавестись лишь во втором браке. У нее и Александра Яцко на свет появилось двое детей — Мария и Александр.

Фото: Instagram, Global Look press

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