Елена Валюшкина рассказала о том, как экс-супруг и его мать оставили ее на улице после развода

Еще до замужества Валюшкина жила вместе со своей бабушкой, в одном из поселков в Московской области, однако позже собственной квартиры актриса лишиилась. Именно эту историю она поведала в эфире телепередачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

«У жила с бабушкой в Томилино, и была там прописана. А потом я уехала в Москву в семью мужа. Эта квартира была его и его мамы. Нина Тимофеевна очень хотела, чтобы жилплощади было больше, потому что у нас была двухкомнатная квартира. И я, как порядочная девушка, отдала свою квартиру в Томилино государству, и прописалась в квартире мужа. И нас стало в двухкомнатной квартире трое. Потом она, как участник войны смогла получить отдельную квартиру. Мы остались в двухкомнатной, а она уехала в однокомнатную», — вспоминает актриса.

Однако после развода, даже не смотря на то, что Елена была прописана в квартире супруга, она осталась без жилья. «И когда мы разводились, им нужно было оставить мне квартиру, а они сказали, что я никакого отношения к этим квартирам не имею», — вспоминает ужасное предательство Валюшкина.

За 11 лет совместной жизни делить им осталось особо нечего, детей у пары не появилось. Как рассказала актриса, ей поставили диагноз бесплодие, с которым она усердно боролась долгие годы. «У меня был диагноз — 100% бесплодие. Мне сделали очень много операций. Периодически пила таблетки, что-то колола. К сожалению, просто судьба», — вспоминает тяжелый период она.

И что касается судьбы, то долгожданным потомством Елене удалось обзавестись лишь во втором браке. У нее и Александра Яцко на свет появилось двое детей — Мария и Александр.