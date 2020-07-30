Елена Валюшкина — о симптомах своей болезни: «От первой волны удалось сбежать. Но догнала, видать»

Елена Валюшкина — о симптомах своей болезни: «От первой волны удалось сбежать. Но догнала, видать»
Фото: Instagram Елены Валюшкиной
Вот уже почти полгода мир находится в плену коронавируса. Меры, которые люди предпринимали в начале пандемии, помогли многим избежать заражения. Однако новые случаи продолжают появляться, а специалисты предупреждают, что может начаться вторая волна.
«Болеть, иль не болеть, вот в чем вопрос. И сопли льются, и заложен нос. Температура. Так ее ети. Невысока. Но выше тридцати шести. Где подцепила?! Вот вопрос. Корона это или просто нос сопливый. За три дня пройдет??? А ты, как думаешь, читатель?! Или волна вторая накрывает?! От первой удалось сбежать. Но, догнала видать», — написала актриса Елена Валюшкина в своем блоге..
«Акклиматизация может...», «Может кондиционер продул», «Если насморк, то простыли просто», «Думаю просто простыли. Поправляйтесь», «При короне насморка не бывает, продуло где-то, отлежитесь пару дней», «Провериться надо обязательно. Лучше перестраховаться», «Леночка, срочно сдайте тест на короновирус! Это не шутки», «Врача пригласить и под наблюдением лечиться) все будет хорошо», «Скорее всего после моря акклиматизация», «Смена климата... Лечите как простуду. Не думайте о плохом !! Все будет хорошо! Но будьте бдительны, пожалуйста», — успокаивают актрису подписчики.
Фото и видео: Instagram/@elena_valushkina
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