Елена Валюшкина — о симптомах своей болезни: «От первой волны удалось сбежать. Но догнала, видать»

Вот уже почти полгода мир находится в плену коронавируса. Меры, которые люди предпринимали в начале пандемии, помогли многим избежать заражения. Однако новые случаи продолжают появляться, а специалисты предупреждают, что может начаться вторая волна.

«Болеть, иль не болеть, вот в чем вопрос. И сопли льются, и заложен нос. Температура. Так ее ети. Невысока. Но выше тридцати шести. Где подцепила?! Вот вопрос. Корона это или просто нос сопливый. За три дня пройдет??? А ты, как думаешь, читатель?! Или волна вторая накрывает?! От первой удалось сбежать. Но, догнала видать», — написала актриса Елена Валюшкина в своем блоге..