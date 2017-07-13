Елена Ваенга отменила спектакль из-за травмы

Сегодня поклонники Елены Ваенги не шутку испугались. Певица сообщила, что получила серьезную травму шеи, из-за чего она почти не может двигаться. Артистка с сожалением отметила, что спектакль «Свободная пара», который должен был состояться 14 июля в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Петербурге, переносится на август.

Подписчики Ваенги пожелали ей скорейшего выздоровления и посоветовали не впадать в уныние: «Здравствуйте, Елена Владимировна, главное не впадайте в уныние и все само пройдет», «Елена, выздоравливайте скорее!!! Вы нам нужны!», «Даже только за это «простите, пожалуйста» и «с уважением», я буду уважать Вас всегда», «Выздоровления Вам, это самое главное!! Ваши люди все поймут».

Фото: instagram.com, globallookpress.com