Елена Темникова в кожаном плаще до пят, Бри Ларсон в красном платье-бюстье и другие звезды на открытии выставки в Шанхае

Обладательница премии «Оскар» актриса Бри Ларсон выглядела блистательно в роскошном колье из бесцветных бриллиантов общим весом более 19 карат, а также с центральным желто-зеленым бриллиантом оттенка Fancy Yellow Green весом более пяти карат. Также звездой вечера стала китайская актриса Гун Ли, ее украшали бриллианты общим весом около 86 карат. Российская певица Елена Темникова отдала предпочтение классическим кольцам с бесцветными и желтыми бриллиантами общим весом около 5 карат, а также новым серьгам и подвеске из коллекции Tiffany T из розового золота с ониксом.

Празднование продолжилось вечеринкой на крыше Фонда, где за музыку отвечали диджеи SimiHaze, а среди гостей можно было увидеть таких звезд, как Марк Чао, Ким Тай Ри, Алеали Мэй, Кико Мидзухара и других. Выставка Vision & Virtuosity будет открыта для публики с 23 сентября по 10 ноября 2019 года. Вся прибыль от продаж билетов будет направлена в пользу Фонда Фосун и его благотворительных программ.