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Елена Темникова в кожаном плаще до пят, Бри Ларсон в красном платье-бюстье и другие звезды на открытии выставки в Шанхае

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Темникова

Фото: Пресс-служба

В Китае состоялось открытие выставки «Видение и Виртозность», главными звездами которой стали Елена Темникова, Бри Ларсон и местные звезды шоу-бизнеса.

Это самая масштабная выставка в истории Tiffany & Co., повествующая о более чем 180 годах высочайшего мастерства и исключительных бриллиантов Тиффани. В шести залах-главах представлены многочисленные инновации бренда, в частности, создание помолвочного кольца в его современном виде Tiffany® Setting, а также роль Тиффани в культурном аспекте и в развитии дизайна.

Обладательница премии «Оскар» актриса Бри Ларсон выглядела блистательно в роскошном колье из бесцветных бриллиантов общим весом более 19 карат, а также с центральным желто-зеленым бриллиантом оттенка Fancy Yellow Green весом более пяти карат. Также звездой вечера стала китайская актриса Гун Ли, ее украшали бриллианты общим весом около 86 карат. Российская певица Елена Темникова отдала предпочтение классическим кольцам с бесцветными и желтыми бриллиантами общим весом около 5 карат, а также новым серьгам и подвеске из коллекции Tiffany T из розового золота с ониксом.

Празднование продолжилось вечеринкой на крыше Фонда, где за музыку отвечали диджеи SimiHaze, а среди гостей можно было увидеть таких звезд, как Марк Чао, Ким Тай Ри, Алеали Мэй, Кико Мидзухара и других. Выставка Vision & Virtuosity будет открыта для публики с 23 сентября по 10 ноября 2019 года. Вся прибыль от продаж билетов будет направлена в пользу Фонда Фосун и его благотворительных программ.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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