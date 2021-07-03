Елена Темникова находится в больнице после перенесенной операции: «Все позади»
36-летняя бывшая солистка группы «Серебро» и выпускница «Фабрики звезд» Елена Темникова рассказала на своей странице в Instagram, что перенесла плановую операцию.
По какому конкретно поводу звезде сделали хирургическое вмешательство она не уточнила. Однако на данный момент Темникова находится в сознании и даже смогла записать несколько stories для своих подписчиков.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lenatemnikovaofficial/Instagram
Исполнительница рассказала, что операция прошла под общим наркозом.
«Мне на сегодня была назначена операция под общим наркозом, которую я так сильно боялась, но все прошло хорошо, все позади», – делится певица.
Помимо этого, несколько дней назад артистка поделилась печальной новостью по поводу болезни своего кота Нао, который является любимцем семьи. Из-за его плохого самочувствия Темникова очень переживает, что также не может не сказываться на здоровье. Певица в своем Instagram просила неравнодушных людей помочь найти доноров для переливания крови. Кот певицы редкой и крупной породы, но все же люди откликнулись, и сейчас он находится в том же тяжелом состоянии, но ему не стало хуже, сообщила звезда.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
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