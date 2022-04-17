Елена Степаненко рассказала, как ей удалось похудеть на 42 килограмма

Степаненко считает, что простые правила питания оказались намного эффективнее новомодных диет. Более того, знаменитость не чувствовала себя голодной, так как ела за день порядка пяти раз. Аппетит также притупляла вода, заполнявшая желудок. Сейчас артистка старается правильно питаться и следить за собой. Очевидно, что развод пошел ей на пользу, ведь она не только постройнела, но и помолодела.

Однако, диета Елены Степаненко весьма экстремальна для здоровья. Прежде чем следовать ее примеру, важно посоветоваться с врачом.

Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press