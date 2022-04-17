Елена Степаненко рассказала, как ей удалось похудеть на 42 килограмма
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Максим Бурлак/Global Look Press
В ходе беседы с журналистами Елена рассказала, что начала заниматься своей фигурой исключительно ради здоровья. Она также отметила, что не прибегала к пластической хирургии и добилась всего собственными силами.
Благодаря силе воле, телеведущая смогла за год сбросить 42 кг. Секрет похудения Степаненко — принимать пищу не реже 5 раз в день, при этом размер порции должен быть очень маленьким. Также важно пить много воды, ограничивать количества мяса, калорийного, соленого, пишет Teleprogramma.
Степаненко считает, что простые правила питания оказались намного эффективнее новомодных диет. Более того, знаменитость не чувствовала себя голодной, так как ела за день порядка пяти раз. Аппетит также притупляла вода, заполнявшая желудок. Сейчас артистка старается правильно питаться и следить за собой. Очевидно, что развод пошел ей на пользу, ведь она не только постройнела, но и помолодела.
Однако, диета Елены Степаненко весьма экстремальна для здоровья. Прежде чем следовать ее примеру, важно посоветоваться с врачом.
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press