Елена Проклова заявила о бесплодии Александра Абдулова
67-летняя заслуженная артистка России Елена Проклова в студии программы «Прямой эфир» телеканала Россия 1 откровенно рассказала о личной жизни актера Александра Абдулова.
Звезда фильмов «Двенадцать стульев» и «Мастер и Маргарита» Александр Абдулов умер от онкологии 13 лет назад. Актер был дважды женат и воспитал дочь первой супруги Ирины Алферовой Ксению. В 2007 году у артиста родилась девочка по имени Евгения от второй жены Юлии. Александр скончался через 9 месяцев после ее рождения.
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Фото: @elproklova/Instagram
Выпуск программы был посвящен внебрачному ребенку актера. 47-летний Сергей Шипотько из Санкт-Петербурга заявил, что он 4 года назад узнал о том, кто является его настоящим отцом. Мужчина не планирует претендовать на наследство, но хочет познакомиться с родственниками.
Гости студии разделились во мнении действительно ли Сергей может являться сыном знаменитости. Давняя подруга Абдулова Елена Проклова была категорична в своем мнении. Актриса заявила, что Александр не раз говорил ей лично, что не может иметь детей.
«Саша всегда был одержим семьей, очень хотел детей. Если бы у него была возможность иметь сына, он бы ухватился за нее. Но Саша сам неоднократно в приватном разговоре говорил о том, что у него не может быть детей», – откровенно рассказала Елена.
Не все гости программы оказались согласны с высказыванием Прокловой, ведь меньше чем за год до смерти у Абдулова родилась дочь, которую сейчас называют копией своего звездного отца.
Фото и видео: @elproklova/Instagram
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