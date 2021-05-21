Елена Проклова заявила, что не собирается стесняться своей любви

Елена Проклова продолжает привлекать к себе внимание и ранее заявила о бурном романе с Олегом Янковским, который на тот момент был женат.

Это очень возмутило родственников покойного артиста, особенно его племянника Игоря Янковского — в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым он довольно резко высказался по ее поводу.

«Дай Бог Леночке хорошей, счастливой жизни. Столько у нее мужчин было, что всех она и не помнит. Ну что тут сделаешь? Ничего! Если она стала это говорить — мне только ее жалко, честное слово. Если у тебя с Олегом был какой-то роман — ну сохрани это в себе!», — заявил он.

Елена Проклова в беседе со «СтарХитом» ответила на эти претензии, заявив, что ее личная жизнь никого не касается, а сама она стесняться своей любви не собирается.

«Каждый человек имеет право на свое мнение, — подчеркнула артистка в беседе со «СтарХитом». — Олег Янковский подарил мне много счастливых дней. Почему я должна стесняться своей любви? Его родственники имеют право защищать свою честь. Но зачем оценивать чужую жизнь? Не держу зла на Игоря Янковского», — заявила она.

Ранее она рассказала о романе с Олегом Янковским, который также закончился нежеланной беременностью, от которой Елена решила избавиться. Она заявила, что Янковский стоял под окнами больницы и умолял ее этого не делать, однако Елена приняла твердое решение.