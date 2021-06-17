Елена Проклова рассказала, на кого ее променял третий муж после 30 лет брака

Замуж за предпринимателя Андрея Тришина актриса вышла в 1984 году. 30 лет они прожили в мире и согласии. Но однажды муж сознался ей, что влюбился в 15-летнюю девочку, дочь соседей.

«Он пришел и сказал "извини". Потом девочку увезли в Канаду. После этого я подумала, что все мужики одинаковые! На что я надеялась, чего ждала, что хотела сделать?», — откровенничала в очередной раз актриса.

После этой драмы в личной жизни Елена Проклова подала на развод с мужем после 30 лет брака.

Даже пережив третий развод, актриса считает себя счастливой, но сейчас это чувство никак не связано с мужчинами. Теперь она предпочитает быть одной, чем раз за разом переживать предательства и удары в спину.

Первым мужем актрисы был режиссер-документалист Виталий Мелик-Карамов. От него Проклова родила дочь Арину. Вторым супругом Елены стал врач Александр Дерябин. Каждый союз длился четыре года.