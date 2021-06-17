Елена Проклова рассказала, на кого ее променял третий муж после 30 лет брака
Теперь Елена призналась, что она не обрела счастье и в трех браках. С последним мужем Андреем Тришиным она прожила больше 30 лет.
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Фото: www.instagram.com/elproklova
В интервью изданию «7 Дней» актриса рассказала, что третий супруг променял ее на молоденькую девчонку.
Замуж за предпринимателя Андрея Тришина актриса вышла в 1984 году. 30 лет они прожили в мире и согласии. Но однажды муж сознался ей, что влюбился в 15-летнюю девочку, дочь соседей.
«Он пришел и сказал "извини". Потом девочку увезли в Канаду. После этого я подумала, что все мужики одинаковые! На что я надеялась, чего ждала, что хотела сделать?», — откровенничала в очередной раз актриса.
После этой драмы в личной жизни Елена Проклова подала на развод с мужем после 30 лет брака.
Даже пережив третий развод, актриса считает себя счастливой, но сейчас это чувство никак не связано с мужчинами. Теперь она предпочитает быть одной, чем раз за разом переживать предательства и удары в спину.
Первым мужем актрисы был режиссер-документалист Виталий Мелик-Карамов. От него Проклова родила дочь Арину. Вторым супругом Елены стал врач Александр Дерябин. Каждый союз длился четыре года.
Фото и видео: Instagram, телеканал «ТВ 3»
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