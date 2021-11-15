Елена Проклова рассказала, как перенесла коронавирус: «Месяц ходила по стенке»

Елена Проклова оказалась в числе звезд, которые перенесли коронавирус. Об этом актриса рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Тяжелое течение болезни вынудило артистку сделать прививку, а последствия перенесенной инфекции проявляются до сих пор.

«Я прививалась. И я сделала даже повторную вакцинацию. Но сделала я это после того, как я, как мне кажется, переболела коронавирусом. Было это прошлым летом. Я буквально месяц ходила по стенке, температура была 37, отсутствовали запахи и вкусы, на нуле были силы. А сейчас я привилась и знаю, что антитела у меня есть. Правда, не знаю, в каком количестве», — объяснила Проклова.