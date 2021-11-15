Елена Проклова рассказала, как перенесла коронавирус: «Месяц ходила по стенке»
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Елена Проклова оказалась в числе звезд, которые перенесли коронавирус. Об этом актриса рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.
Тяжелое течение болезни вынудило артистку сделать прививку, а последствия перенесенной инфекции проявляются до сих пор.
«Я прививалась. И я сделала даже повторную вакцинацию. Но сделала я это после того, как я, как мне кажется, переболела коронавирусом. Было это прошлым летом. Я буквально месяц ходила по стенке, температура была 37, отсутствовали запахи и вкусы, на нуле были силы. А сейчас я привилась и знаю, что антитела у меня есть. Правда, не знаю, в каком количестве», — объяснила Проклова.
Про перенесенную болезнь высказалась и Лариса Копенкина, известная как бывшая супруга Прохора Шаляпина. Однако у нее свои методы — по ее мнению, защититься от коронавируса поможет хороший отдых.
«Уровень антител я не знаю, но прививка у меня есть. Для меня лечение только одно: море, солнце, обязательно движение и свежий воздух. В детстве у нас всегда форточки были открыты, мы много гуляли. Я за свежий воздух и за здравый смысл», — заявила она.
Многие звезды вынуждены сражаться с коронавирусом — например, сейчас в больнице лежит известный актер Валерий Гаркалин, который был вынужден перенести тяжелую операцию из-за осложнений.
Фото: Global Look press