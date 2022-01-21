Елена Проклова рассказала, как чувствует себя после перенесенного инсульта

Больше всего актриса боялась, что станет «овощем» и будет обузой своим родным. Уже в больничной палате Елена Проклова начала делать небольшую зарядку, чтобы понять, что способность двигаться не потеряна. Она пожаловалась, что ее все время шатает и тошнит, так как поврежден мозжечок, который отвечает за вестибулярный аппарат.

Напомним, что Проклову госпитализировали 10 января в Москве. Актриса почувствовала себя плохо еще во время гастролей в Санкт-Петербурге, а уже в Москве у нее сильно поднялось давление и началось головокружение. МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию.