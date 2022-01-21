Елена Проклова рассказала, как чувствует себя после перенесенного инсульта
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Информацией о своем самочувствии актриса поделилась с «РИА Новости». Проклова надеется, что ее выпишут уже в течение двух ближайших недель. Звезда очень торопится выйти на сцену уже в марте этого года. «Спасибо за беспокойство и внимание. Да, мне гораздо лучше, я иду на поправку. Безусловно, это большая работа, но делается все возможное и я надеюсь, что все будет хорошо», — рассказала о состоянии здоровья звезда.
Больше всего актриса боялась, что станет «овощем» и будет обузой своим родным. Уже в больничной палате Елена Проклова начала делать небольшую зарядку, чтобы понять, что способность двигаться не потеряна. Она пожаловалась, что ее все время шатает и тошнит, так как поврежден мозжечок, который отвечает за вестибулярный аппарат.
Напомним, что Проклову госпитализировали 10 января в Москве. Актриса почувствовала себя плохо еще во время гастролей в Санкт-Петербурге, а уже в Москве у нее сильно поднялось давление и началось головокружение. МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию.
Фото: GlobalLookPress