Проклова не знает, как прожить на свою пенсию: «О подушке безопасности надо было заботиться раньше»»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @elproklova/Instagram
«Ну, 18 000 пенсии у меня есть. Главное, чтобы было здоровье, а там уж я придумаю, как жить. В моей профессии я ничего не решаю, я в этом плане человек зависимый. Сдавать жилье я не смогу, у нас один на всех дом в Подмосковье. Если я буду его сдавать, то где я буду жить? О «подушке безопасности» надо было заботиться раньше», — рассказала актриса в интервью «Day.ru».
Сейчас актриса, снявшаяся в более чем 40 картинах, планирует завершить строительство своего нового дома в Сочи и переехать туда жить. «Сейчас в планах закончить стройку дома в Сочи. Финал своей жизни я собираюсь провести там».
По словам Прокловой, на данный момент у нее нет никаких источников дохода, кроме пенсии.
Фото и видео: Global Look Press, Instagram