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Проклова не знает, как прожить на свою пенсию: «О подушке безопасности надо было заботиться раньше»»

68-летняя российская актриса Елена Проклова рассказала, сколько денег ежемесячно получает от государства. Заслуженная артистка России не знает, как бы она жила без гонораров за съемки в фильмах и различных ток-шоу. Даже несмотря на успешную карьеру, звезда не скрывает, что получает столько же, сколько среднестатистический пенсионер.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Проклова

Фото: @elproklova/Instagram

«Ну, 18 000 пенсии у меня есть. Главное, чтобы было здоровье, а там уж я придумаю, как жить. В моей профессии я ничего не решаю, я в этом плане человек зависимый. Сдавать жилье я не смогу, у нас один на всех дом в Подмосковье. Если я буду его сдавать, то где я буду жить? О «подушке безопасности» надо было заботиться раньше», — рассказала актриса в интервью «Day.ru».

Елена Проклова в «Последнем герое»

Сейчас актриса, снявшаяся в более чем 40 картинах, планирует завершить строительство своего нового дома в Сочи и переехать туда жить. «Сейчас в планах закончить стройку дома в Сочи. Финал своей жизни я собираюсь провести там».

По словам Прокловой, на данный момент у нее нет никаких источников дохода, кроме пенсии.

Фото и видео: Global Look Press, Instagram