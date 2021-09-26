Проклова не знает, как прожить на свою пенсию: «О подушке безопасности надо было заботиться раньше»»

Сейчас актриса, снявшаяся в более чем 40 картинах, планирует завершить строительство своего нового дома в Сочи и переехать туда жить. «Сейчас в планах закончить стройку дома в Сочи. Финал своей жизни я собираюсь провести там».

По словам Прокловой, на данный момент у нее нет никаких источников дохода, кроме пенсии.