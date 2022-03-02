Елена Проклова покинула Москву после перенесенного инсульта и отправилась в горы

Елену Проклову выписали из больницы в начале февраля. Недолго думая, он покинула Москву и отправилась на юг для восстановление сил. «Я уже целый месяц как выписалась, уехала из Москвы и живу спокойно у себя в Сочи. Сейчас сижу в горах и смотрю, как идет дождь. Вы не представляете, какая тишина и покой», — поделилась актриса с Woman.ru.

Звезда фильма «Будьте моим мужем» не планирует возвращаться в столицу в ближайшее время. Она уточнила, что никаких проблем со здоровьем у нее не наблюдается, но в городскую суету возвращаться не хочется.