Елена Проклова покинула Москву после перенесенного инсульта и отправилась в горы
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press
Елену Проклову выписали из больницы в начале февраля. Недолго думая, он покинула Москву и отправилась на юг для восстановление сил. «Я уже целый месяц как выписалась, уехала из Москвы и живу спокойно у себя в Сочи. Сейчас сижу в горах и смотрю, как идет дождь. Вы не представляете, какая тишина и покой», — поделилась актриса с Woman.ru.
Звезда фильма «Будьте моим мужем» не планирует возвращаться в столицу в ближайшее время. Она уточнила, что никаких проблем со здоровьем у нее не наблюдается, но в городскую суету возвращаться не хочется.
68-летняя Елена Проклова призналась, что впервые позволила себе полноценно отдохнуть и расслабиться. Она планирует приступить к работе не раньше сентября. «Пока не работаю и мне так хорошо без работы, без всей суеты! Впервые в жизни отдыхаю. Хочу потянуть это время подольше, вот теперь у меня есть уважительная причина», — объяснила артистка.
Звезда театра и кино рада тому, что после инсульта не пострадала ее память. По слова Прокловой, она помнит все свои монологи и роли. «Мозги тоже остались в форме. Двигательная способность не была поражена, так что я хожу и двигаюсь нормально. Еще вернусь на работу и все наверстаю», — добавила Елена. Сейчас она не строит планов, а просто наслаждается заслуженным отдыхом.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press