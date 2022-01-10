Елена Проклова экстренно госпитализирована в Москве — что произошло

Напомним, ранее стало известно, что в юном возрасте Проклова подверглась домогательствам со стороны более взрослого коллеги. Об этом она рассказала во время интервью Лере Кудрявцевой. Актриса раскрыла и имя мужчины, который склонял ее к взрослым отношениям, когда ей было всего 15 лет. Им оказался актер Олег Табаков. Однако Проклова отметила, что совсем не держит на него зла. «Я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Олегу Павловичу, который дал мне так много положительного в жизни, что та история близости — это просто один из моментов», — рассказала звезда.

Актриса подчеркнула, что не хотела никого обидеть или подставить, а лишь рассказала, что, к сожалению, такое случается в театральной среде и об этом нельзя не говорить.

Елена Проклова — заслуженная артистка РСФСР. Она играла в таких фильмах, как «Мимино», «Гори, гори, моя звезда», «Сентиментальный роман», «Собака на сене», «Будьте моим мужем». До госпитализации актриса продолжала играть на сцене в театре.