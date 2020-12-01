«Мамина радость»: Елена Подкаминская поздравила с днем рождения 10-летнюю дочку Полину

Елена Подкаминская поздравила с днём рождения свою очаровательную десятилетнюю дочку. Актриса поделилась архивными фотографиями с девочкой, и показала, как малышка выглядит сейчас.

«10», – пишет Елена под фотографией.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Елене, как и ее дочке, досталось множество комплиментов и теплых слов:

«Какая же она красотка, чудесную дочурку с днём рождения», «Прекрасная Полина! С днем рождения! Здоровья, счастья, открытий, чудес!», «С Днем рождения Полечку! Пусть растет красавицей и умницей, на радость всей семье. Самое главное, чтобы была здорова и счастлива», «Какие милые фото! Поздравляю вашу прекрасную дочу с днем рождения! Желаю Поле всего самого - самого наилучшего, исполнения самых заветных мечт. Пусть остаётся такой же солнечной, нежной и чудесной принцессой! », «Ваша копия в улучшенном виде!», «Мамина радость, мамина гордость , мамино счастье! Пусть так будет всегда».

Кроме Полины, у Елены есть еще одна дочь, Ева, которая появилась на свет в 2017 году во втором браке актрисы, а этой весной Подкаминская стала мамой в третий раз, у нее родился мальчик.