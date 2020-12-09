Елена Подкаминская показала солнечные фото с детьми с отдыха в Сочи: «Замечательная мама!»

Елена Подкаминская в своем блоге показала, как проводит время со своими детьми на берегу моря в Краснодарском крае — семья отдыхает в Сочи.

Погода на море хотя и теплее, чем в Москве, но прохладная, поэтому Елена и ее дети примерили модные курточки и все зимние атрибуты.

«Чем больше пустяков считаешь везением, тем чаще тебе везёт. И с погодой вот категорически повезло», — рассказывает Елена.

Теплые семейные снимки умилили поклонников Подкаминской, они оставили много добрых комментариев в адрес актрисы и ее деток:

«Вы мне очень нравитесь как актриса. Подписалась на вас не давно и вижу попала в точку. Вы и в правду такая как я вас представляла. Добрая, позитивная, открытая!))», «Интересное фото!», «Замечательные! Хорошего отдыха», «Невероятный пост! Нежность, красота, счастье, улыбка! Будьте всегда такой лучезарной», «Красивая семья, обожаю вас!», «Какая же вы все-таки замечательная мама! Очень тёплые и солнечные фото! Прямо почувствовала частичку тепла! Ваши фото с детишками - это просто что-то невероятное! Обожаю такие красивые места, где можно полюбоваться и насладиться такой красотой! Я уверена, что за это время вы получили кучу невероятных эмоций и незабываемых моментов!», «Как мы за Вас рады, дорогая Елена! Прекрасные теплые фото!».