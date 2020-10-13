Дерзкий топ и стильные джинсы: Елена Перминова похвасталась фигурой в эффектном образе

Модель Елена Перминова впервые за две недели появилась в Instagram в дерзком топе и стильных джинсах. Она опубликовала эффектное селфи. Модель продемонстрировала интересный образ, который составлен из короткого вязаного топа с открытым животом, стильных двухцветных джинсов в стиле оверсайз, оливковой стеганой панамы и бежевых босоножках на каблуке с полупрозрачным верхом.

«Вы, наверное, меня потеряли, меня две недели здесь не было, я их очень продуктивно провела», – подписала Перминова пост. Елена рассказала о своей жизни и о том, как она счастлива.