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Дерзкий топ и стильные джинсы: Елена Перминова похвасталась фигурой в эффектном образе

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Елена Перминова

Фото: www.instagram.com/lenaperminova/

Перминова выложила эффектное селфи.

Модель Елена Перминова впервые за две недели появилась в Instagram в дерзком топе и стильных джинсах. Она опубликовала эффектное селфи. Модель продемонстрировала интересный образ, который составлен из короткого вязаного топа с открытым животом, стильных двухцветных джинсов в стиле оверсайз, оливковой стеганой панамы и бежевых босоножках на каблуке с полупрозрачным верхом.

«Вы, наверное, меня потеряли, меня две недели здесь не было, я их очень продуктивно провела», – подписала Перминова пост. Елена рассказала о своей жизни и о том, как она счастлива.

«Я трижды счастливая Мама, сестра, дочь, чувствую себя любимой и желанной, мне нравится в какой форме я в свои 34 и радует, что могу сама выбирать, например, в каких проектах и съёмках принимать участие», — добавляет Елена.

Подписчики порадовались за своего кумира, и пишут ей одобрительные комментарии.

«Огромное счастье – найти дело мечты!», «Человек с идеальным вкусом», «У вас потрясающие волосы», «Невероятно красиво», «Не пропадайте больше так надолго», «Красавица», – комментируют поклонники.

Фото и видео: Instagram Елены Перминовой

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