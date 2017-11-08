Сегодня исполняется шесть лет младшему сыну известной модели.

31-летняя Елена Перминова является не только всемирно известной моделью, но и многодетной мамой: знаменитость воспитывает троих детей. Сегодня исполняется шесть лет сыну модели Егору. Небольшое видео с трогательным поздравлением появилось в Instagram знаменитой мамы: «Мой маленький мальчик, так волновался перед своим ДР, что не спал всю ночь, переживая, подарят ли ему долгожданного щеночка.. и вот, мечта сбылась! 🐶 Егор, С Днём Рождения, мой самый добрый и трогательный малыш на свете».

Многочисленные фолловеры модели присоединились к поздравлениям имениннику: «Как классно, сколько счастья❤️ пусть всегда будет таким счастливым!», «С днём рождения маленького скорпиончика💙♏️🎈 Счастья бесконечного и лёгкого пути!», «Вот это дети запоминают на всю жизнь!!! 👍🏻👌🏻🙌🏻 классно😊», «Какое счастье!!!! Это лучший подарок 👏👏👏 Егора с днём рождения!!!! 🎉🎊🎉», «Боже, какое чудо! Так здорово, когда мечты исполняются)))) Егорчика с Днём рождения!!!!!! Только здоровья и огромного счастья всегда! ❤️❤️❤️❤️❤️»

Напомним, Елена Перминова состоит в браке с миллиардером Александром Лебедевым. Супруги воспитывают троих детей — 8-летнего Никиту, 6-летнего Егора и 3-летнюю Арину.

(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)

Фото: Instagram