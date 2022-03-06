Это любовь: Елена Николаева опубликовала фото сына от экс-мужа Анастасии Волочковой

А уже 21 декабря в семье произошло долгожданное пополнение. Судя по фотографиям из блога Елены, муж все время находился рядом с ней и первым взял на руки новорожденного сына. Ведущая вышла на работу через шесть дней после рождения своего первенца. Заботы о ребенке она поручила няне. Но и сама Елена старается каждую свободную минутку посвятить сыну.