Это любовь: Елена Николаева опубликовала фото сына от экс-мужа Анастасии Волочковой
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Елена Николаева родила сына Александра от своего мужа Игоря Вдовина. О их браке долго ничего не было известно. Ясность внесла сама ведущая. Она рассказала о свадьбе за месяц до родов, признавшись, что торжество состоялось 6 ноября.
А уже 21 декабря в семье произошло долгожданное пополнение. Судя по фотографиям из блога Елены, муж все время находился рядом с ней и первым взял на руки новорожденного сына. Ведущая вышла на работу через шесть дней после рождения своего первенца. Заботы о ребенке она поручила няне. Но и сама Елена старается каждую свободную минутку посвятить сыну.
На своей странице в Instagram, ведущая поделилась фотографией с прогулки. Маленькому Саше уже третий месяц. Сама Елена одета в алое пальто с пуховой белой шалью на плечах. Маленький Александр сидит на руках у матери, и с любопытством рассматривает улицу. «Мы с Александриком — это как Love is и многоточие. Помните?» — подписала Елена Николаева, намекнув на известную жевательную резинку.