Елена Николаева и Игорь Вдовин крестили двухмесячного сына — трогательные фото
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Фото: instagram/ elenanika
36-летняя телеведущая рассказала о важном событии в своем Instаgram-аккаунте. Крестины мальчика прошли в часовне Марфо-Мариинской обители. Елена поделилась трогательной фотографией, на которой держит двухмесячного Александра рядом с мужем. «А у нас сегодня большой день!» — подписала свой пост Николаева.
О своем интересном положении телезвезда объявила публике осенью 2021 года. Елена призналась, что они с супругом очень хотели стать родителями, но не рассчитывали, что это произойдет так скоро. Беременность Николаевой прошла легко. «Токсикоза не было. Как-то мне казалось, что я отравилась лососем, и не хотелось кофе, а я ведь раньше без него жить не могла. Вдруг захотелось чая. Муж сказал, мол, это 100% беременность», — вспоминает блондинка в беседе со StarНit.
Напомним, что Елена и Игорь расписались после двух лет отношений в 2020 году. До этого Вдовин был женат на Анастасии Волочковой. В браке с балериной у него родилась дочь Ариадна. Она отлично ладит с новой пассией отца и даже живет вместе с ними.
Фото: Instagram