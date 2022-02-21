Елена Николаева и Игорь Вдовин крестили двухмесячного сына — трогательные фото

О своем интересном положении телезвезда объявила публике осенью 2021 года. Елена призналась, что они с супругом очень хотели стать родителями, но не рассчитывали, что это произойдет так скоро. Беременность Николаевой прошла легко. «Токсикоза не было. Как-то мне казалось, что я отравилась лососем, и не хотелось кофе, а я ведь раньше без него жить не могла. Вдруг захотелось чая. Муж сказал, мол, это 100% беременность», — вспоминает блондинка в беседе со StarНit.