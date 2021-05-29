Елена Николаева показала обручальное кольцо от бывшего мужа Волочковой

«Суббота уже просто бормочет: «Дайте поспать. Отоспаться за все будни». Как у вас дела, друзья. Ну их всех до понедельника? Я вот обновляю погоду. Мы сегодня хотим велодень с пикником, но, похоже, будем укрываться в уютных ресторанах и компаниях. А в 12:00 встречаемся в саду Эрмитаж (Москва). Несите всю мелочь — явно же накопилась», – подписала снимок с кольцом Николаева.

Елена не объявляла о торжественном событии и никак не комментировала предстоящие изменения в личной жизни. И по подписи к фото сложно определить можно ли уже поздравить молодоженов.

Напомним, что репутация у бизнесмена Вдовина изрядно подпортилась после скандального развода с Анастасией Волочковой. В 2007 году пара поженилась, позднее на свет появилась дочь экс-супругов Ариадна. Громкому разрыву отношений способствовали обвинения Анастасией бывшего мужа в мошенничестве и крупном денежном долге, которые он не комментирует до сих пор.