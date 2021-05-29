Елена Николаева показала обручальное кольцо от бывшего мужа Волочковой
Несколько месяцев назад Елена Николаева – 35-летняя ведущая программы «Утро России» на канале Россия-1 объявила о своей помолвке с экс-супругом балерины Анастасии Волочковой Игорем Вдовиным. Но сейчас, вероятнее всего, пара уже связала себя узами брака.
Дело в фото, которое Николаева опубликовала в своем личном блоге. На снимке она позирует вместе с коллегой Владиславом Завьяловым. Подписчики сразу увидели на безымянном пальце телеведущей не одно кольцо, а уже два – обручальное рядом с помолвочным.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @elenanika/Instagram
«Суббота уже просто бормочет: «Дайте поспать. Отоспаться за все будни». Как у вас дела, друзья. Ну их всех до понедельника? Я вот обновляю погоду. Мы сегодня хотим велодень с пикником, но, похоже, будем укрываться в уютных ресторанах и компаниях. А в 12:00 встречаемся в саду Эрмитаж (Москва). Несите всю мелочь — явно же накопилась», – подписала снимок с кольцом Николаева.
Елена не объявляла о торжественном событии и никак не комментировала предстоящие изменения в личной жизни. И по подписи к фото сложно определить можно ли уже поздравить молодоженов.
Напомним, что репутация у бизнесмена Вдовина изрядно подпортилась после скандального развода с Анастасией Волочковой. В 2007 году пара поженилась, позднее на свет появилась дочь экс-супругов Ариадна. Громкому разрыву отношений способствовали обвинения Анастасией бывшего мужа в мошенничестве и крупном денежном долге, которые он не комментирует до сих пор.
Фото и видео: @elenanika/Instagram, Global Look Press
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