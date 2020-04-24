Елена Малышева трогательно поздравила маму с днем рождения: «Впервые за всю жизнь мы не вместе»

Телеведущая Елена Малышева трогательно поздравила маму Галину Александровну с днем рождения. Врач призналась, что впервые за всю ее жизнь она не может поздравить маму лично. Из-за коронавируса все члены семьи Малышевой соблюдают режим самоизоляции, чтобы не подвергать пожилую маму опасности.

«Мамочка, с днем рождения. Я так по тебе соскучилась. Так хочу тебя обнять, и чтобы ты меня обняла. Так хочется услышать твои слова: "Бог милостлив, все скоро будет хорошо"», — сказала Елена Малышева в обращении к маме.