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Елена Малышева спровоцировала слухи о закрытии телепередачи «Жить здорово!»

В СМИ появилась информация о том, что Елена Малышева распустила команду телепрограммы. Сама Елена опровергает этот факт и утверждает, что о закрытии проекта не может быть и речи.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Малышева

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

В некоторых СМИ появилась информация о том, что 29 марта Елена Малышева собрала всех своих сотрудников и сообщила им, что программа «Жить здорово!» закрывается. По ее словам, выпуск передачи останавливается до сентября, но возможно, что и потом шоу не вернется на экраны.

Сотрудники встревожились, так как в таком случае они могут остаться без выплат. Как это принято на телевидении, многие не были официально оформлены или работали по временным договорам.

Объяснили такое решение тем, что появились некоторые изменения в сетке вещания. Из-за напряженной ситуации в стране и мире руководство Первого канала решило заменить развлекательные программы на информационные.

Издание «Газета.ру» связалось с Еленой Малышевой, чтобы прояснить ситуацию. Телеведущая предоставила журналистам сообщение пресс-службы телеканала: «Программа «Жить здорово!» не выходит, как и другие развлекательные программы. Сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет».

«Коллеги врут», — пояснила Малышева, отвечая на вопрос о прекращении работы.

Фото: Global Look Press

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