Елена Малышева резко высказалась по поводу слухов о себе: «Поражаюсь количеству лжи»

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Елена Малышева распустила съемочную группу телепередачи «Жить здорово» в связи с закрытием программы, а сама покинула Россию и улетела в Штаты. Наконец сама телеведущая решилась высказаться на этот счет.

Больше всего теледоктора разозлили слухи даже не о ней самой, а о ее приятеле Валдисе Пельше. «Поражаюсь количеству лжи, которая выливается сегодня на страницы социальных сетей. Все, что писали про меня за последнюю неделю, — ложь. А теперь написали, что Валдис Пельш в тяжелом состоянии в больнице. Хочу сказать, как врач и друг Валдиса, все, что про него написали — ложь. Прямо сейчас он с семьей в ресторане. Отмечает юбилейную дату совместной жизни со своей прекрасной женой Светланой и день рождения сына», — отметила Елена в посте в Telegram-канале.

Сама Елена, как выяснилось, из страны не уезжала. Она находится в Москве, о чем рассказала в личном блоге. А программа «Жить здорово» скоро вернется на телеэкраны.