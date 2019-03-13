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Елена Малышева отметила 58-летие и показала детские фото с братом-двойняшкой и старшей сестрой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Малышева

Фото: Instagram Елены Малышевой
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Звезда Первого канала Елена Малышева принимает поздравления.

Сегодня, 13 марта, телеведущая Елена Малышева празднует 58-летие. В честь этого события она показала детские фотографии с братом и сестрой.

«Сегодня день рождения у меня и у моего брата Алеши. Мы двойняшки. Когда мы родились, нашей старшей сестре Марине было четыре с половиной годика. Мне кажется, что не только наши потрясающие родители, но и наша прекрасная старшая сестра, нас воспитывали и сделали людьми. Люблю всех своих близких. С днем рождения, мой прекрасный старший брат!!! Мамочка! Спасибо тебе большое за все-все-все! Моя старшая сестра! Люблю тебя и спасибо тебе! Сегодня снова соберемся все», — написала она под видео.

И брат, и сестра Елены — врачи. Ранее телезвезда рассказывала о них и других членах своей династии.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram, globallookpress

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