Елена Малышева отметила 58-летие и показала детские фото с братом-двойняшкой и старшей сестрой

Сегодня, 13 марта, телеведущая Елена Малышева празднует 58-летие. В честь этого события она показала детские фотографии с братом и сестрой.

«Сегодня день рождения у меня и у моего брата Алеши. Мы двойняшки. Когда мы родились, нашей старшей сестре Марине было четыре с половиной годика. Мне кажется, что не только наши потрясающие родители, но и наша прекрасная старшая сестра, нас воспитывали и сделали людьми. Люблю всех своих близких. С днем рождения, мой прекрасный старший брат!!! Мамочка! Спасибо тебе большое за все-все-все! Моя старшая сестра! Люблю тебя и спасибо тебе! Сегодня снова соберемся все», — написала она под видео.