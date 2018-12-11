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Елена Малышева откровенно рассказала о тяжелом детстве: «Я выросла в очень строгой семье»

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я выбрал вместо рекламы.
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Елена Малышева (архивное фото)

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Мама ругала Елену Малышеву за красивую прическу, а папа — запрещал ходить в гости к семье бойфренда. Сейчас звезда заботится о красоте и здоровье: она сделала свои выводы из не вполне приятных моментов.

«Все самое главное заложено родителями. Я выросла в очень строгой семье. Никаких вообще вариантов, чтобы я красила губы, что-то такое делала. Я помню, как в восьмом классе закрутила бигуди и накрылась одеялом, меня раскрыла мама и сказала: "Как ты могла?" Я до сих пор ей это напоминаю: "Как ты могла мне, девочке, не дать накрутить бигуди???" Мама пригласила папу, папа мне сказал, что следующая ступень — это просто какое-то страшное падение», — вспоминает Елена.

«Я помню я в десятом встречалась с мальчиком, и он меня пригласил в гости. В гостях были и мама, и папа, и его старшая сестра. я собралась идти, и мой папа мне у порога говорит: "Ты куда собралась?" Я отвечаю: "К Вите Шерстенникову". Он мне говорит: "А в каком ты качестве туда пойдешь?" Я говорю: "Я не знаю"… И папа сказал: "В дом молодого человека приходят только в качестве невесты или жены. Раздевайся и оставайся дома". И все, я осталась дома», — поделилась телезвезда.

Елена считает, что такое детство пошло ей на пользу, тренируя психическую и физическую выносливость. Учитывая опыт, звездная мама выделила три принципа воспитания своих детей:

  1. Родители должны научить детей трудиться. Если человек не умеет просто работать, он никогда ничего не достигнет.
  2. Научить их ставить высокие цели. Им должно быть в жизни чего-то надо кроме денег и колбасы. Обязательно должно чего-то хотеться, обязательно должны быть какие-то цели.
  3. Детям надо дать самое лучшее образование, какое вы только можете на эту минуту. Если есть деньги — заплатите за лучшее. Если нет — следите, чтобы он сдал экзамены и попал в лучший бесплатный университет. И все получится!

Дети Елены работали с седьмого класса. «Это сыграло колоссальную роль в их жизни», — уверена женщина. Старший сын, чтобы понять, каким трудом люди зарабатывают деньги, месяц проработал на самой грязной работе — санитаром в больнице. Юноша сделал выводы на всю жизнь и перестал просить на развлечения у родителей.

Сама Елена также предпочитает знать деньгам счет и не покупать дорогие ненужные вещи, например перешивая платья на свой вкус.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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