Елена Летучая с мужем после пяти лет брака задумались о детях: «Хотели бы девочку»

Елена Летучая и предприниматель Юрий Анашенков состоят в браке около пяти лет. Пара живет душа в душу, однако общих детей пока не завели. У Юрия есть сыновья от предыдущего брака. Телеведущая нашла с ними общий язык и поддерживает теплые отношения с мальчиками.

Журналисты часто спрашивают 43-летнюю Елену о семье и желании иметь собственных детей. Звезда не любит эти вопросы и обычно избегает их либо отвечает сухо. Однако недавно в интервью 7Days женщина разоткровенничалась и призналась, что все-таки хочет иметь собственного ребенка. «У нас дома есть дети, это дети мужа, и у меня нет ощущения незаполненной ниши. Да, мы работаем над тем, чтобы у нас были и общие дети, и мы хотели бы девочку, потому что дома у нас два пацана», — поделилась своими мыслями Летучая.