Елена Летучая с мужем после пяти лет брака задумались о детях: «Хотели бы девочку»
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Фото: instagram/ elenapegas
Елена Летучая и предприниматель Юрий Анашенков состоят в браке около пяти лет. Пара живет душа в душу, однако общих детей пока не завели. У Юрия есть сыновья от предыдущего брака. Телеведущая нашла с ними общий язык и поддерживает теплые отношения с мальчиками.
Журналисты часто спрашивают 43-летнюю Елену о семье и желании иметь собственных детей. Звезда не любит эти вопросы и обычно избегает их либо отвечает сухо. Однако недавно в интервью 7Days женщина разоткровенничалась и призналась, что все-таки хочет иметь собственного ребенка. «У нас дома есть дети, это дети мужа, и у меня нет ощущения незаполненной ниши. Да, мы работаем над тем, чтобы у нас были и общие дети, и мы хотели бы девочку, потому что дома у нас два пацана», — поделилась своими мыслями Летучая.
Макс Светский/ Passion.ru
По мнению Елены, многие семьи заводят детей необдуманно. Некоторые женщины не готовы к воспитанию малышей, но рожают из-за давления со стороны. Сама ведущая к этому вопросу решила подойти со всей серьезностью. «Нужен подходящий мужчина. И я ждала мужчину, с которым действительно хотела бы пойти в загс, родить детей и чтобы у нас был дом», — объяснила Елена.
Звездная блондинка не зациклена на материнстве. Она уверена, если у нее не выйдет стать мамой, она сконцентрируется на других, не менее важных вещах. «Если у нас с ним будут общие дети — это прекрасно, но мы и так счастливы», — добавила Летучая.
Фото и видео: Instagram, Макс Светский/ Passion.ru