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Елена Летучая появилась в total black на закрытом ужине Сергея Полунина в Москве

15 июня в московском ресторане SAVVA состоялся закрытый ужин с Сергеем Полуниным и Еленой Ильиных в рамках премьеры балета «Распутин».

Гости собрались, чтобы отметить российскую премьеру балета “Распутин”, которая состоится 21 июня в Crocus City Hall.

Роль Григория Распутина исполнит звезда балета Сергей Полунин, а роль императрицы Александры Федоровны сыграет супруга Сергея, российская фигуристка и олимпийская чемпионка Елена Ильиных.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Арарат Акопян

Фото: архив пресс-службы

На мероприятии появились Елена Летучая, Кирилл Рихтер, Ян Яновский и Лена Фейгин, Оксана Бондаренко, Ариан Романовский, Диана Манасир, Игорь Гаранин, Артем Королев, Виктория Манасир, Анна Андронова, Сергей и Елена Лесс, Даниил Берг, Юлия Рубан, Ольга Карпуть, Анжелика Тиманина, Аннэтт Хоффманн, Юлия Шарапова, Рената Пиотровски, Григорий Масленников, Артем Кривда, Самсон Согоян, Константин и Ольга Андрикопулос, Мария Калмыкова и многие другие.

Елена Летучая появилась на мероприятии в роскошном totalblack – звезда выбрала элегантное черное платье в пол, которое дополнила черным легким жакетом. К образу она добавила аккуратный черный клатч.

Елена Летучая

Фото: архив пресс-службы

Дизайнер Ольга Карпуть тоже выбрала черное платье-комбинацию в пол. К образу она добавила стильные босоножки мятного оттенка.

Рената Пиотровски, напротив, появилась в totalwhite – лаконичное платье с разрезом она разбавила белым жакетом и белыми босоножками.

Закрытый ужин прошел в стиле императорской России. Зал ресторана дополнили флористические композиции в дворцовом стиле и антикварный фарфор.

Фото: архив пресс-службы

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