Елена Летучая появилась в total black на закрытом ужине Сергея Полунина в Москве

На мероприятии появились Елена Летучая, Кирилл Рихтер, Ян Яновский и Лена Фейгин, Оксана Бондаренко, Ариан Романовский, Диана Манасир, Игорь Гаранин, Артем Королев, Виктория Манасир, Анна Андронова, Сергей и Елена Лесс, Даниил Берг, Юлия Рубан, Ольга Карпуть, Анжелика Тиманина, Аннэтт Хоффманн, Юлия Шарапова, Рената Пиотровски, Григорий Масленников, Артем Кривда, Самсон Согоян, Константин и Ольга Андрикопулос, Мария Калмыкова и многие другие.

Елена Летучая появилась на мероприятии в роскошном totalblack – звезда выбрала элегантное черное платье в пол, которое дополнила черным легким жакетом. К образу она добавила аккуратный черный клатч.