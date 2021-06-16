Елена Летучая появилась в total black на закрытом ужине Сергея Полунина в Москве
Гости собрались, чтобы отметить российскую премьеру балета “Распутин”, которая состоится 21 июня в Crocus City Hall.
Роль Григория Распутина исполнит звезда балета Сергей Полунин, а роль императрицы Александры Федоровны сыграет супруга Сергея, российская фигуристка и олимпийская чемпионка Елена Ильиных.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-службы
На мероприятии появились Елена Летучая, Кирилл Рихтер, Ян Яновский и Лена Фейгин, Оксана Бондаренко, Ариан Романовский, Диана Манасир, Игорь Гаранин, Артем Королев, Виктория Манасир, Анна Андронова, Сергей и Елена Лесс, Даниил Берг, Юлия Рубан, Ольга Карпуть, Анжелика Тиманина, Аннэтт Хоффманн, Юлия Шарапова, Рената Пиотровски, Григорий Масленников, Артем Кривда, Самсон Согоян, Константин и Ольга Андрикопулос, Мария Калмыкова и многие другие.
Елена Летучая появилась на мероприятии в роскошном totalblack – звезда выбрала элегантное черное платье в пол, которое дополнила черным легким жакетом. К образу она добавила аккуратный черный клатч.
Фото: архив пресс-службы
Дизайнер Ольга Карпуть тоже выбрала черное платье-комбинацию в пол. К образу она добавила стильные босоножки мятного оттенка.
Рената Пиотровски, напротив, появилась в totalwhite – лаконичное платье с разрезом она разбавила белым жакетом и белыми босоножками.
Закрытый ужин прошел в стиле императорской России. Зал ресторана дополнили флористические композиции в дворцовом стиле и антикварный фарфор.
Фото: архив пресс-службы
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!