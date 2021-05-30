Елена Летучая объяснила свой уход из «Ревизорро»
42-летняя Елена Летучая вместе с супругом Юрием Анашенковым посетила премьеру нового фильма «Клиника счастья». Телеведущая выглядела очень счастливой и с удовольствием пообщалась с корреспондентами, сообщает «Собеседник».
Летучая ответила на вопрос журналиста о причинах ухода из рейтингового проекта на канале «Пятница». «Я никогда не жалела, что ушла из «Ревизорро». Я считаю, что, когда человек перегорает, когда понимает, что дело, которым он занимался семь лет, уже немножко не так ведется, нужно уходить. Решение, которое я приняла, было взвешенным» – рассказала ведущая.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @elenapegas/Instagram
Сейчас для Елены главное быть рядом со своим супругом и семьей. Ведущая отметила, что в данный момент чувствует себя абсолютно счастливым человеком и ощущает полную гармонию от жизни.
Напомним, что телепроект «Ревизорро», в ходе которого съемочная команда проверяет на чистоту отели, магазины и рестораны в Российских городах, выходит на экраны с 2014 года. Елена Летучая была ведущей и продюсером шоу первые 2 года его существования. Позже к проекту присоединилась бывшая солистка группы «ВИА Гра» Ольга Романовская и сменила Летучую. Осенью 2016 года Елена вернулась в программу и проработала в качестве ведущей еще год. На место блондинки пришла актриса Настасья Самбурская, после нее блогер Ида Галич. На данный момент шоу ведет полуфиналистка третьего сезона реалити-шоу «Пацанки» Ксения Милас.
Фото и видео: @elenapegas/Instagram
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