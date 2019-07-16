Елена Летучая, Марина Ким и другие звезды на ресторанной премии GQ Gourmet Awards-2019

Звание «Сомелье года» заслуженно ушло к Евгению Афанасьеву, который довел винную карту ресторана «Семифреддо» до такого астрономического уровня, что даже итальянский гастрономический справочник Gabbero Rosso признал ее одним из лучших собраний апеннинских вин за пределами страны.Второй год подряд приз как «Кондитер года» забрала Валерия Сидорова, отвечающая за сладкое во всем холдинге Бориса Зарькова и Владимира Мухина, а также активно внедряющая самые современные технологии в кондитерское дело. Вслед за Валерией свой успех в номинации «Лучшее сет-меню» вновь повторил Владимир Мухин за сет «Контраст» в ресторане Chef’s Table, ставший настоящим спектаклем: гостей встречают живой музыкой и стихами; цвет, свет, запахи и даже виртуальная реальность – все идет в ход.