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Елена Летучая, Марина Ким и другие звезды на ресторанной премии GQ Gourmet Awards-2019

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Летучая

Фото: Пресс-служба
В ресторане Blanc журнал GQ в четвертый раз собрал гостей на премию в области гастрономии и ресторанного дела «Ресторанный рейтинг».

Объявил всех победителей со сцены главный редактор GQ Игорь Гаранин. «Лучшим рестораном» стал «Сахалин» на крыше отеля Azimut, представленный двухэтажным стеклянным куполом с огромной барной стойкой, открытой кухней, ледяной витриной и гигантскими аквариумами. «Лучшим шефом» стал Анатолий Казаков, благодаря которому ресторан Selfie вошел в главный ресторанный рейтинг мира The World’s 50 Best Restaurants. «Рестораторами года» названы Дмитрий Блинов и Ренат Маликов – дуэт, ушедший из большого бизнеса в собственное маленькое бистро Duo, которое и запустило петербургскую гастрономическую революцию, а также стало целым холдингом (Duo Asia, Tartarbar, Harvest).

Борис Зарьков («Сахалин»)

Фото: Пресс-служба

Звание «Сомелье года» заслуженно ушло к Евгению Афанасьеву, который довел винную карту ресторана «Семифреддо» до такого астрономического уровня, что даже итальянский гастрономический справочник Gabbero Rosso признал ее одним из лучших собраний апеннинских вин за пределами страны.Второй год подряд приз как «Кондитер года» забрала Валерия Сидорова, отвечающая за сладкое во всем холдинге Бориса Зарькова и Владимира Мухина, а также активно внедряющая самые современные технологии в кондитерское дело. Вслед за Валерией свой успех в номинации «Лучшее сет-меню» вновь повторил Владимир Мухин за сет «Контраст» в ресторане Chef’s Table, ставший настоящим спектаклем: гостей встречают живой музыкой и стихами; цвет, свет, запахи и даже виртуальная реальность – все идет в ход.

Валерия Сидорова (WRF)

Фото: Пресс-служба

Последовал примеру коллег и ресторатор Арам Мнацаканов, который снова получил статуэтку за «Лучший сервис» ресторана «Probka на Цветном». Подлинный секрет его успеха – выверенная кухня, отличный интерьер, шикарная винная карта и невероятное гостеприимство. «Лучшим баром» стал Bambule на Солянке, где можно изучить все главные мировые барные тренды в компании одного из лучших и самых серьезных барменов столицы Виталия Бганцова. «Лучшим фуд-маркетом» по версии GQ стал «Депо. Москва». Его открытие – эпоха в российском общепите. Самый большой фуд-корт в Европе регулярно бьет собственные рекорды по посещаемости.

Владимир Мухин

Фото: Пресс-служба

Команда фестиваля Ikra Explore – Борис Зарьков, Ксения Тараканова, Владимир Мухин и Юлия Чернова – унесли статуэтку за «Лучший гастрономический фестиваль». Так же была учреждена специальная номинация от The Singleton «за урожайность концепции». Победителем стал ресторан Harvest Дмитрия Блинова и Рината Маликова (Санкт-Петербург). Команда GQ не смогла пройти мимо Leo Wine & Kitchen – ресторана гастрономического патриота Ростова-на-Дону Максима Любимова, меняющего меню 20 раз в год. Звучащим в последнее время термином «гастрономическая столица юга» Ростов обязан именно Leo, ставшему «Лучшим региональным рестораном». Lucky Izakaya Bar шефа и ресторатора Глена Баллиса одержал победу в номинации «Лучшее бистро». «Лучшей винотекой» экспертное жюри признало Big Wine & Freaks.

«Моя Мишель»

Фото: Пресс-служба

По окончании церемонии всех гостей ждал музыкальный сюрприз – выступление группы «Моя Мишель». Далее гости продолжили неформальное общение под DJ-сет Марка Щедрина. Среди гостей премии присутствовали Владимир Кристовский, Игорь Чапурин, Елена Летучая, Марина Ким и многие другие.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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