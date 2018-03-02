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Елена Летучая и Максим Виторган первыми оценили один из самых интригующих баров столицы

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Елена Летучая
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На крыше гостиницы «Пекин» на месте некогда популярного Time Out bar открылся новый бар Campari – первая в России флагманская точка культового итальянского биттера.

В числе первых обновленное пространство легендарного бара оценили Максим Виторган, Елена Летучая, Дарья Малыгина, Резо Гигинеишвили, Лукерья Ильяшенко, Илья Бачурин и Антон Лаврентьев. На вечеринке в честь открытия в переполненном баре гости не только смогли попрактиковаться в выживании в толпе любителей светских тусовок, но и стали участниками иммерсивных перфомансов, которые в течение года будут «доступны для всех, но не для каждого», как уверяют владельцы.

На ближайшие два года они планируют превратить Campari Bar в любимое место встреч творческой элиты столицы, где гости смогут не только попробовать самые разные коктейли и оценить гастрономические сеты от обладателя трех звезд «Мишлен» Мирко Калдини, но и побывать на афтепати музыкального партнера Campari – фестиваля новой музыки SOUND UP.

Особым сюрпризом для посетителей заведения станет созданная совместно с известным режиссером Юрием Квятковским SECRET ROOM — комната, в которой избранные гости будут участниками индивидуального театрального перфоманса. Пережить этот незабываемый экспириенс и попытаться разгадать загадку Secret Room может попробовать каждый, но когда именно двери секретной комнаты будут открыты, угадать заранее невозможно, а сами сценарии перфомансов и их режиссеры будут постоянно меняться.

Фото: пресс-служба

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