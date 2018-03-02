Елена Летучая и Максим Виторган первыми оценили один из самых интригующих баров столицы

В числе первых обновленное пространство легендарного бара оценили Максим Виторган, Елена Летучая, Дарья Малыгина, Резо Гигинеишвили, Лукерья Ильяшенко, Илья Бачурин и Антон Лаврентьев. На вечеринке в честь открытия в переполненном баре гости не только смогли попрактиковаться в выживании в толпе любителей светских тусовок, но и стали участниками иммерсивных перфомансов, которые в течение года будут «доступны для всех, но не для каждого», как уверяют владельцы.