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Елена Летучая, Анжелика Агурбаш и другие звезды на премии Power Stars – 2019

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Елена Летучая

Фото: Пресс-служба
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5 апреля прошла церемония вручения премии за самые яркие достижения звезд.

Минувшим вечером в Korston Club Hotel Moscow состоялась первая церемония вручения премии Power Stars 2019, задача которой выделить самых интересных, ярких, харзиматичных представителей медиа. Как отмечает организатор премии, группа компаний «СПРИНГ», лауреатом Power Stars может стать только тот, кто не плывет по течению, а силой своей харизмы и таланта заставляет говорить о себе как о настоящей звезде. Именно поэтому номинации были определены нестандартно, вне общепринятых тенденций.

Среди гостей вечера были замечены Елена Летучая, Анжелика Агурбаш, Алика Смехова, Алла Довлатова, Митя Фомин, Светлана Зейналова, Тутта Ларсен, Алексей Ягудин и многие другие знаменитости. Ведущими церемонии стали Анастасия Стоцкая и Антон Зорькин. Организаторы премии не оставили без статуэток эту яркую пару — певица получила награду как «Мисс утонченность», а психолог и телеведущий теперь носит гордое звание «Звездного тренера позитивных трансформаций».

Анастасия Стоцкая и Антон Зорькин

Фото: Пресс-служба

Обладателем статуэтки в номинации «Леди Совершенство» стала Елена Летучая. «Радиоледи» была признана Алла Довлатова, а Дмитрий Дибров — «ТВ-мэтром». Анжелика Агурбаш получила награду в номинации «Стиль и грация», а Митя Фомин - «Стиль и музыка».

Елена Летучая

Фото: Пресс-служба

Награду в номинации «Киногерой» разделили Михаил Пореченков и Максим Дрозд. Анна Банщикова стала обладателем статуэтки в номинации «Мисс перевоплощение».

Максим Дрозд и Анна Банщикова

Фото: Пресс-служба

Мир спорта представили сразу два именитых спортсмена: боксер Костя Цзю получил титул «Мощный удар», а олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин удостоился титула «Лед и пламень».

За музыкальную составляющую вечера отвечали группа «Премьер Министр», Лена Максимова, Маргарита Позоян, Наталья Асмолова и Иван Траоре.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба

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