Елена Летучая, Анжелика Агурбаш и другие звезды на премии Power Stars – 2019

Минувшим вечером в Korston Club Hotel Moscow состоялась первая церемония вручения премии Power Stars 2019, задача которой выделить самых интересных, ярких, харзиматичных представителей медиа. Как отмечает организатор премии, группа компаний «СПРИНГ», лауреатом Power Stars может стать только тот, кто не плывет по течению, а силой своей харизмы и таланта заставляет говорить о себе как о настоящей звезде. Именно поэтому номинации были определены нестандартно, вне общепринятых тенденций.

Среди гостей вечера были замечены Елена Летучая, Анжелика Агурбаш, Алика Смехова, Алла Довлатова, Митя Фомин, Светлана Зейналова, Тутта Ларсен, Алексей Ягудин и многие другие знаменитости. Ведущими церемонии стали Анастасия Стоцкая и Антон Зорькин. Организаторы премии не оставили без статуэток эту яркую пару — певица получила награду как «Мисс утонченность», а психолог и телеведущий теперь носит гордое звание «Звездного тренера позитивных трансформаций».