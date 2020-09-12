Елена Кулецкая призналась, что иногда срывается на детей из-за усталости: «У меня нет помощников»

«У меня нет няни, нет домработницы, помощников, администраторов и директоров, хотя финансы вполне позволяют... Думаете, потому что я такой супер-герой? Я просто не умею осознать абсолютно нормальный факт, что любую работу, любые задачи можно делегировать», — рассказала поклонникам модель.

Также она поделилась, что накопившаяся усталость иногда дает о себе знать: «Каждому человеку, будь он самый стальной, необходимо отдыхать. И вся эта «самодеятельность» чревата срывами, агрессией на близких. Поорать на детей, потому что мама задолбалась - умеем, практикуем».

Подписчики советуют Елене дать себе немного свободы: «Это наше воспитание, мамы же вечно талдычат, что раньше все справлялись. Так что Лена, желаю вам делегировать обязанности. Никуна в садик. Да и Сашу уже можно на полдня,они у вас шустрые», «Вот такая же проблема, с ног валюсь, но все сама. Мне, кажется, я ничего не успеваю. Это действительно проблема», «Елена Вы такая искренняя. Сил Вам! Вы мой любимый блогер», — оставляют комментарии поклонники.

Модель Елена Кулецкая замужем за оператором-постановщиком Станиславом Романовским. Пара поженилась в 2014 году. У супругов есть две дочери: Александра и Ника.