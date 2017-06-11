Елена Кулецкая готова сделать пластику груди ради семейного счастья
Дочери известной модели Елены Кулецкой и ее супруга, оператора-постановщика Станислава Романовского, недавно исполнился год. Оба они души не чают в маленькой Нике, и уже берут ее с собой в путешествия. В откровенном интервью для сайта WMJ модель рассказала, как ей удается сохранить гармонию в отношениях.
«Дети — это прекрасно, они наполняют жизнь семьи смыслом, но на одном материнстве свет клином не сошелся. Родив, ты все равно продолжаешь быть женщиной, женой, личностью», — уверена Елена.
С появлением ребенка, женщинам становится сложнее находить время для себя. «Часть времени уходит на малыша, часть — на работу, а на себя остается ноль. Приходится чем-то жертвовать. Невозможно дать такой совет, следуя которому ты станешь и идеальной мамой, и идеальной женой, и идеальной сотрудницей, а еще и писаной красавицей. Каждая женщина для себя определяет, что ей важнее в данный момент и от чего она готова временно отказаться», — считает она.
Для преуспевающей модели семья оказалась главным приоритетом, хотя она не отказывается и от деловых предложений. «До спортзала и салонов красоты я так и не дошла. Только один раз удалось выбраться на процедуру по уходу за лицом. Конечно, мне хочется и с подругами чаще видеться, и с мужем на свидания ходить… Зато я больше начала ценить те моменты, когда нам со Стасом все-таки удается куда-то сходить вдвоем, например в театр», — рассказывает о своей новой жизни Елена.
Вопреки своим ожиданиям, молодая мама до сих пор кормит грудью. Теперь, когда ее дочь ест обычную пищу днем, это происходит только по ночам и не доставляет особого дискомфорта. Модель не беспокоится, что ее бюст потеряет форму: «На сегодняшний день в плане размеров я вижу только плюсы: в платьях у меня просто отличное декольте! Но, конечно, я задумываюсь о возможных проблемах и пытаюсь предотвратить их».
Во время беременности Елена пользовалась кремами и маслами от растяжек. В период кормления она начала пользоваться укрепляющими гелями. «Читала на форумах, что если плавно отучать ребенка от грудного молока, то и грудь не потеряет форму», — делится она опытом.
«Вообще, у меня нет никаких категорических суждений насчет пластической хирургии, если она пойдет на благо красоте и семейного счастья, почему нет», — смеется молодая мама.
За время беременности Елена набрала 16 килограммов. «Сейчас, когда просматриваю фото, сделанные на последних месяцах, понимаю, что выглядела как отекший пончик», — улыбается Кулецкая. Впрочем, ее супруга это не сильно беспокоило. «Если ты любишь, то никаких изменений не замечаешь. Особенно когда понимаешь, ради чего это все происходит. Лена быстро вернулась в форму, и желать с моей стороны чего-то большего было бы безумием», — уверен Станислав.
Между влюбленными до сих пор царит любовь и нежность.
Тем, кто хотел бы сохранить чувства и после рождения малыша, Кулецкая дала совет: «Не уходить с головой в материнство, помнить и о своей второй половинке. Если жена 24 часа в сутки занята ребенком, а мужа даже обнять забывает, немудрено, что муж рискует посмотреть по сторонам. Ему же тоже нужно внимание. Переселить мужа на диван или в другую комнату — значит сделать первый шаг к тому, чтобы мужчина начал осознавать себя не как член семьи, а как ненужный придаток».
Даже дома модель предпочитает выглядеть уоженной: «Обязательно после умывания наношу консилер на область под глазами, хайлайтер для большего сияния, гель для бровей. Слегка прохожусь тушью по ресницам, причесываю волосы и, вуаля, у меня уже более-менее приличный вид».
А вы согласны с этими «рецептами»?
Фото: instagram.com