Молодая мама Елена Кулецкая рассказала, как удержать мужа после родов

Дочери известной модели Елены Кулецкой и ее супруга, оператора-постановщика Станислава Романовского, недавно исполнился год. Оба они души не чают в маленькой Нике, и уже берут ее с собой в путешествия. В откровенном интервью для сайта WMJ модель рассказала, как ей удается сохранить гармонию в отношениях.

«Дети — это прекрасно, они наполняют жизнь семьи смыслом, но на одном материнстве свет клином не сошелся. Родив, ты все равно продолжаешь быть женщиной, женой, личностью», — уверена Елена.

С появлением ребенка, женщинам становится сложнее находить время для себя. «Часть времени уходит на малыша, часть — на работу, а на себя остается ноль. Приходится чем-то жертвовать. Невозможно дать такой совет, следуя которому ты станешь и идеальной мамой, и идеальной женой, и идеальной сотрудницей, а еще и писаной красавицей. Каждая женщина для себя определяет, что ей важнее в данный момент и от чего она готова временно отказаться», — считает она.

Для преуспевающей модели семья оказалась главным приоритетом, хотя она не отказывается и от деловых предложений. «До спортзала и салонов красоты я так и не дошла. Только один раз удалось выбраться на процедуру по уходу за лицом. Конечно, мне хочется и с подругами чаще видеться, и с мужем на свидания ходить… Зато я больше начала ценить те моменты, когда нам со Стасом все-таки удается куда-то сходить вдвоем, например в театр», — рассказывает о своей новой жизни Елена.