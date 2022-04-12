Елена Ксенофонтова о борьбе с тяжелым недугом: «Дошла до состояния овоща»

Звезда сериала «Кухня» несколько лет назад услышала страшную новость. Врачи сообщили Елене, что она больна раком. В итоге это заявление оказалось ошибочным. Несмотря на то что онкологии у актрисы нет, ее до сих пор мучают сильные головные боли.

«Я не победила болезнь, потому что мне ее не диагностировали в результате. Это не ремиссия. Я долго лечилась, сколько в меня вкололи... до состояния овоща. Меня настолько залечили, что я приобрела еще несколько болячек. В итоге мне не поставили этот диагноз, его не смогли определить. Я помню, когда поступила в институт, были дикие головные боли, рвоты, однажды приступ случился прямо на курсе. Пришла домой и сказала, что больше туда не пойду, потому что мне стыдно, но один мудрый человек сказал: "Ты заняла чье-то место!" А мне тогда говорили, у меня рак, мне осталось четыре месяца», — с ужасом вспоминает Елена в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».