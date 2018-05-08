Елена Корикова призналась, что хотела уйти в монастырь и стать матушкой

Накануне 9 мая Елена Корикова рассказала в своем микроблоге, что очень эмоционально отреагировала на снимки родных, ушедших во время войны. Актрисе было сложно сдерживать слезы, когда она смотрела на эти фото. Звезда неожиданно призналась, что в молодости едва не ушла в монастырь, но обстоятельства сложились иначе.
«Перелистываю старые семейные альбомы, ищу фотографии своих дедушек, которые воевали, чтобы завтра поделиться с вами, — заявила Елена. — Слушаю песни военных лет и слезы душат... Когда-то я могла стать матушкой, но судьба распорядилась иначе… В начале моей карьеры одна народная артистка спросила: «Зачем ты хочешь стать актрисой?» Я помню свой ответ как сейчас: «Чтобы люди, которым плохо, посмотрели фильм и снова захотели жить».
Перелистываю старые семейные альбомы,ищу фотографии своих дедушек,которые воевали,чтобы завтра поделиться с Вами.Слушаю песни военных лет и слезы душат...Когда то,я могла стать матушкой,но Судьба распорядилась иначе...В начале моей карьеры,одна Народная артистка,спросила:’Зачем ты хочешь стать актрисой?’Я помню,как сейчас свой ответ:’Чтобы людям,которым плохо,посмотрев фильм,снова захотелось жить.’В 90х,время для Кино,было не совсем удачным,но старалась выбирать лучшее.Много отказывалась.За последние 10 лет,есть фильмы,в которых лучше бы я не участвовала...,но что сделано,то сделано.По бабушкиной линии,у нас в роду,целое поколение священников.Ее отца,моего прадедушку,расстреляли в 1930 году,за веру в Бога.Позже,его реабилитировали.Его фотография есть на сайте,среди Священномучеников.Теперь хочу узнать,причислен ли он к лику Святых?Занимаюсь этим вопросом.Наверное,накануне такого праздника,родственные чувства обостряются.Захотелось с Вами поделиться.Огромное чувство благодарности и гордости,за свою семью!Я знаю,они все видят и знают,что их внучка живет так,как учили!Несмотря ни на что. #размышления #благодарность#откровения #надобре #тольколюбовь#korikova_official #actress #еленакорикова #хорошегодня #☀️#❤️
Корикова рассказала также, что среди ее родственников по бабушкиной линии много священников. Прадедушку актрисы расстреляли в 1930 году. По словам звезды, это произошло, потому что он «верил в Бога». К слову, первой серьезной любовью Елены был Дмитрий Рощин, сын актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина. Сейчас мужчина служит священником. Говорят, что именно он является отцом единственного сына Елены Кориковой Арсения.
Фото: Instagram