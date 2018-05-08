Елена Корикова призналась, что хотела уйти в монастырь и стать матушкой

Накануне 9 мая Елена Корикова рассказала в своем микроблоге, что очень эмоционально отреагировала на снимки родных, ушедших во время войны. Актрисе было сложно сдерживать слезы, когда она смотрела на эти фото. Звезда неожиданно призналась, что в молодости едва не ушла в монастырь, но обстоятельства сложились иначе.

«Перелистываю старые семейные альбомы, ищу фотографии своих дедушек, которые воевали, чтобы завтра поделиться с вами, — заявила Елена. — Слушаю песни военных лет и слезы душат... Когда-то я могла стать матушкой, но судьба распорядилась иначе… В начале моей карьеры одна народная артистка спросила: «Зачем ты хочешь стать актрисой?» Я помню свой ответ как сейчас: «Чтобы люди, которым плохо, посмотрели фильм и снова захотели жить».