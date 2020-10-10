Елена Кондулайнен не может самостоятельно ходить после инсульта

По информации издания «Стархит», сегодня Елену Кондулайнен можно часто увидеть во дворе дома. Она прогуливается по территории с помощью ходунков и даже пробует качаться на качелях. Нередко со звездой можно увидеть сына, который разговаривает с матерью и помогает ей восстановить речь.

Беда с Еленой Кондулайнен случилась летом этого года. Актриса отмечала с коллегами закрытие сезона в театре и внезапно почувствовала себя плохо. Труппа, в которой работала Елена, сразу вызвала врачей, несмотря на уговоры артистки этого не делать. «Мы отдыхали компанией, Лена сделала глоток шампанского и спросила: «Кто мне насыпал яда?», — рассказал в эфире «НТВ» друг актрисы Сергей Проханов. Прибывшие медики доставили Кондулайнен в Боткинскую больницу. У нее были диагностированы нарушение мозгового кровообращения и заторможенность речи. На третий день после неожиданного удара состояние актрисы ухудшилось. Речь стала бессвязной, Кондулайнен даже перевели в палату интенсивной терапии, но все закончилась благополучно. Сегодня артистка проходит курс реабилитации.

Елена Кондулайнен прославилась благодаря своим ролям в фильмах «Русь изначальная», «Сто дней до приказа», «Зверобой», «Даун Хаус». Актриса четыре раза была замужем. У нее двое детей: сыновья Александр и Михаил.