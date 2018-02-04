35-летняя Елена Исинбаева вот-вот родит второго малыша, но этот факт не мешает ей проводить время в спортзале.

Самая титулованная российская спортсменка Елена Исинбаева находится на 9-м месяце беременности, но при этом продолжает тренироваться. Об этом она сообщила в своем микроблоге, опубликовав свежее селфи.

«Чем ближе рождение ребенка, тем чаще мне хочется ходить в зал. Такой вот эффект «гнездования» у меня», — написала Елена.