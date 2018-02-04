Фото из Instagram Елены Исинбаевой
Самая титулованная российская спортсменка Елена Исинбаева находится на 9-м месяце беременности, но при этом продолжает тренироваться. Об этом она сообщила в своем микроблоге, опубликовав свежее селфи.
«Чем ближе рождение ребенка, тем чаще мне хочется ходить в зал. Такой вот эффект «гнездования» у меня», — написала Елена.
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Фев 4, 2018 at 11:45 PST
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Фев 4, 2018 at 11:45 PST
Некоторые поклонники даже сочли, что Исинбаева ждет двойню — такой большой у нее живот. Сама спортсменка пока не разглашает предполагаемую дату родов и другие подробности о будущем малыше.
Фото: Instagram