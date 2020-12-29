Елена Исинбаева показала шикарный образ в мехах и вспомнила о маме: «Я так на тебя похожа»

«Умничка. Тобой гордится вся страна», «Вы очень крутая, Лен, и без коньков, половине "Ледникового периода" до вас как до Киева», «Роскошная Елена. Конечно, вами можно только гордиться! Никогда не забуду ваши победы на Олимпиаде и ваше знаменитое сальто», «Елена, вами гордимся и мы, ваши соотечественники», — поддержали Елену поклонники.

Наталья Исинбаева ушла из жизни в августе 2017 года, когда ее знаменитая дочь ждала второго ребенка. «Сегодня мы похоронили мою любимую мамочку! Я никогда не выкладывала фото с ней, так как мама не любила фотографироваться. Она была очень веселым, позитивным, добрым, отзывчивыми человеком, но также очень строгой и требовательной! Мама вложила в нас с сестрой все лучшее, что она умела, и мы ей будем благодарны до конца дней своих. Благодарны за умение верить, веровать и быть индивидуальностями. За снисходительность к людям и умение защитить себя и свою семью. За умение любить и быть любимыми! Мамулечка, родная моя, покойся с миром! Ты в моем сердце! Тебя нет физически, но я знаю, ты с нами навсегда, ведь мы твои дети! Я тебя очень люблю», — писала Елена в блоге.

Напомним, 38-летняя Елена Исинбаева замужем за 30-летним легкоатлетом Никитой Петиновым. У пары есть двое детей: Ева и Добрыня.