Елена Голунова объяснила, как загадать желание на старый Новый год, чтобы оно точно сбылось
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Фото: Instagram @golunovaofficial
Елена Голунова обратилась к интернет-аудитории, опубликовав новое видео в своем Instagram-аккаунте. Для начала она пожелала подписчикам удачного наступившего года. «Желаю, чтобы этот год был для всех великолепным — и в семье, и с финансами. Но главное, чтобы наши дети были здоровы. Неважно, какой это год по гороскопу, главное, чтобы он был плодотворным», — сказала финалистка «Битвы экстрасенсов».
Далее Голунова пояснила, «сработают» ли желания, загаданные в старый Новый год. «Меня спрашивают, как воспользоваться энергетикой нового года. С 13 на 14 мы все празднуем старый Новый год, поэтому он автоматически дублирует все то, что мы могли сделать с 31 на 1 января», — успокоила Елена Голунова. По ее словам, ритуал прост: проговорить про себя все желания, пока бьют куранты. Надо только успеть уложиться в этот промежуток, не «заходить за последний удар».
Что касается того, как «заделать» деньги на удачу, экстрасенс пояснила: «Берете купюру не совсем маленького достоинства, помечаете и кладете в кошелек». В заключение Елена Голунова пожелала всем не изменять себе и быть такими, какие мы есть. Финалистка телешоу счастлива в браке два с половиной года. В 2020-м у Голуновой родилась дочь Милана, а в прошлом году сын Андрей. Кроме этого, у ведуньи есть еще двое сыновей от второго брака Лев и Дмитрий.
Фото: Instagram Елены Голуновой