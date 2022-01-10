Елена Голунова объяснила, как загадать желание на старый Новый год, чтобы оно точно сбылось

Что касается того, как «заделать» деньги на удачу, экстрасенс пояснила: «Берете купюру не совсем маленького достоинства, помечаете и кладете в кошелек». В заключение Елена Голунова пожелала всем не изменять себе и быть такими, какие мы есть. Финалистка телешоу счастлива в браке два с половиной года. В 2020-м у Голуновой родилась дочь Милана, а в прошлом году сын Андрей. Кроме этого, у ведуньи есть еще двое сыновей от второго брака Лев и Дмитрий.