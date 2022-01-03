Елена Блиновская пообещала Ксении Собчак плюнуть в лицо за слова о ее работе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @elena_blinovskaya
Одним из ярких моментов программы Ксении Собчак стала дискуссия, развернувшаяся на лодке - во время сплава по бурной реке. Собчак сказала, что Ксения Бородина и несколько других людей (в общей сложности 10 человек) проходили вместе с Еленой Блиновской «какую-то дыхательную практику». Блиновская поправила: это не дыхательная практика, это психологический тренинг.
«Получается, что массам (достаются только) смски», - заметила ведущая «Осторожно, Собчак». Это вызвало возмущение ее собеседницы. «Что ты сказала? Я сейчас тебе в рожу плюну. Или скину за борт. Ты сейчас жестко обесцениваешь мой продукт». Собчак предложила не раздражаться, на что Блиновская сказала, что не любит, когда судят о чем-то, не зная, «что там внутри». «Я не дам в обиду ничего, что касается меня», - пояснила она. «Если ты будешь говорить что-то про моих детей - а мой марафон это мой ребенок…», - эмоционально заявила Елена.
Собчак сказала, что очень уважает бизнес-подход Блиновской, ее талант с нуля заработать большие деньги и построить империю. «А я хочу, чтобы ты увидела в том, что я делаю, свет», - ответила ее собеседница. В дальнейшем градус беседы не раз заметно поднимался. В итоге, как говорится, каждый остался при своем. «На этом не стремно зарабатывать? Это же заработок на человеческой глупости», - высказалась Собчак ближе к концу шоу. «Это твое видение. Назвать такое количество людей глупыми… Не вникая в продукт глубоко, ты сделала свои выводы», - заявила Елена Блиновская.
Фото: Instagram Ксении Собчак и Елены Блиновской