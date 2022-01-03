Елена Блиновская пообещала Ксении Собчак плюнуть в лицо за слова о ее работе

«Получается, что массам (достаются только) смски», - заметила ведущая «Осторожно, Собчак». Это вызвало возмущение ее собеседницы. «Что ты сказала? Я сейчас тебе в рожу плюну. Или скину за борт. Ты сейчас жестко обесцениваешь мой продукт». Собчак предложила не раздражаться, на что Блиновская сказала, что не любит, когда судят о чем-то, не зная, «что там внутри». «Я не дам в обиду ничего, что касается меня», - пояснила она. «Если ты будешь говорить что-то про моих детей - а мой марафон это мой ребенок…», - эмоционально заявила Елена.