Елена Бирюкова поделилась опытом позднего материнства: «Муж убедил и поддержал»

Елена Бирюкова счастливая мать двух дочерей — 23-летней Александры и 9-летней Аглаи. Первую актриса родила в браке со вторым мужем, театральным режиссером Алексеем Литвиным, младшую — в третьем с ювелиром Ильей Хорошиловым.

В интервью Passion.ru актриса призналась, что обе ее беременности были разными. «В 28 лет женщине хочется строить карьеру. Мы с мужем были заняты творчеством, поэтому заниматься и карьерой, и материнством было трудно. Сейчас я на это смотрю проще, не заморачиваюсь многими вещами. К съемкам я вернулась, когда Аглае было всего два месяца, она была в гримерной с няней. У меня в контракте было указано расписание ее кормления. Теперь уверена, что все можно успешно совмещать, — поделилась Елена опытом позднего материнства. — Но у каждого свои обстоятельства, каждый решает сам. Меня поддерживал муж, который убедил в том, что рожать второго ребенка совершенно не страшно, что это было бы классно. Я ни на секунду об этом не пожалела».

В интервью Елена также призналась, что она совершенно неконфликтный человек, и рассказала, что дружит не только с Екатериной Климовой, бывшей супругой Ильи Хорошилова, но и с женой своего экс-мужа.