Элегантные Фомина, Янковский и другие звезды на премьере сериала START «Контейнер»

Еще одной звездной гостьей вечера стала актриса Елизавета Шакира, которая выбрала для презентации серое длинное платье и черные грубые ботинки.

Первый эпизод гостям представили режиссер Максим Свешников и креативный продюсер Алексей Ляпичев. Ранее они вместе трудились над хитом START «257 причин, чтобы жить», который в прошлом году удостоился награды за лучшее актерское исполнение на международном фестивале Canneseries. Представил гостей программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

Триллер «Контейнер» рассказывает о Саше, которую играет Оксана Акиньшина, зарабатывающей суррогатным материнством на новую жизнь. Героиня оказывается в доме богатого чиновника Вадима и его жены Марины. То, что вначале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома.