Элегантные Фомина, Янковский и другие звезды на премьере сериала START «Контейнер»
Фото: Пресс-служба
Со сцены перед зрителями выступили актеры Маруся Фомина, Филипп Янковский (сыгравшие в фильме) и Дмитрий Чеботарев. Гостями вечера стали Юрате Гураускайте, Алексей Киселев, Саша Фролова, Руслан Тагиев, Маруся Зыкова, Алексей Боков, Анастасия Имамова, Софья Донианц и другие.
Фото: Пресс-служба
Фомина пришла на презентацию в черном элегантном платье RASARIO на тонких бретельках. Она дополнила образ длинными перчатками в тон, женственными босоножками и крупными серьгами. Звезда убрала волосы назад, оставив только несколько локонов.
Фото: Пресс-служба
Филипп Янковский в строгом классическом костюме, позируя фотографам, аккуратно придерживал Марусю за талию. Под костюм он выбрал белую рубашку.
Фото: Пресс-служба
Еще одной звездной гостьей вечера стала актриса Елизавета Шакира, которая выбрала для презентации серое длинное платье и черные грубые ботинки.
Первый эпизод гостям представили режиссер Максим Свешников и креативный продюсер Алексей Ляпичев. Ранее они вместе трудились над хитом START «257 причин, чтобы жить», который в прошлом году удостоился награды за лучшее актерское исполнение на международном фестивале Canneseries. Представил гостей программный директор кинотеатра Стас Тыркин.
Триллер «Контейнер» рассказывает о Саше, которую играет Оксана Акиньшина, зарабатывающей суррогатным материнством на новую жизнь. Героиня оказывается в доме богатого чиновника Вадима и его жены Марины. То, что вначале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома.
Фото: пресс-служба
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