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Элегантная Собчак, дерзкая Шмыкова и другие знаменитости на премии «Сделано в России»

Вручение 10-й премии проекта «Сноб» состоялось 29 ноября в театре Ермоловой. В торжественный вечер наградили создателей лучших проектов, реализованных с конца 2020-го и в течение 2021 годов.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Пресс-служба

Гостями церемонии стали десятки известных персон: Ксения Собчак, Марианна Максимовская, Варвара Шмыкова, Дарья Мороз, Владимир Маркони, Павел Табаков, Мария Янковская и другие.

Перед началом вручения наград гости мило беседовали в холле, обсуждали новости и обменивались комплиментами. Большинство присутствовавших в театре Ермоловой для торжественного вечера выбрали лаконичные наряды total black.

Ксения Собчак прибыла на мероприятие в длинном черном платье без рукавов, перехваченном широким поясом с большой бляхой. Телеведущая шутила с шоуменом Владимиром Маркони, а потом не удержалась и подарила ему поцелуй, правда, след губной помады остался на прозрачной маске на лице Маркони.

Владимир Маркони и Ксения Собчак

Владимир Маркони и Ксения Собчак

Фото: Пресс-служба

Бунтарка Варвара Шмыкова не изменила себе и позировала фотографам в весьма непринужденных позах. Для вечера актриса выбрала длинное черное платье школьницы — с воротником и плиссированным низом, завершила образ грубыми ботильонами.

Варвара Шмыкова

Варвара Шмыкова

Фото: Пресс-служба

Дарья Мороз для вечера в театре Ермоловой выбрала костюм цвета мокрого асфальта, под который надела кружевной топ.

Дарья Мороз

Дарья Мороз

Фото: Пресс-служба

Победителями премии проекта «Сноб» — «Сделано в России» стали (по номинациям):

  • «Путешествия»: «Жемчужина Кавказа»
  • «Наука»: Федор Катасонов
  • «Кино и сериалы»: «Выжившие»
  • «Бизнес»: «Кулинарный чемпионат»
  • «Эногастрономия»: винный парк Mriya Resort & SPA
  • «Литература»: Дмитрий Глуховский
  • «Медиа»: «Шэр»
  • «Социальные проекты»: «Простыми словами»
  • «Театр»: Евгения Беркович и театральный проект «Дочери COCO» и Боярские палаты СТД РФ за спектакль «Финист Ясный Сокол»
  • «Музыка»: «Сохрани мою речь навсегда»
  • «Бизнес»: «Зеленая экономика», «Норникель»

Фото: пресс-служба

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