Элегантная Собчак, дерзкая Шмыкова и другие знаменитости на премии «Сделано в России»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Гостями церемонии стали десятки известных персон: Ксения Собчак, Марианна Максимовская, Варвара Шмыкова, Дарья Мороз, Владимир Маркони, Павел Табаков, Мария Янковская и другие.
Перед началом вручения наград гости мило беседовали в холле, обсуждали новости и обменивались комплиментами. Большинство присутствовавших в театре Ермоловой для торжественного вечера выбрали лаконичные наряды total black.
Ксения Собчак прибыла на мероприятие в длинном черном платье без рукавов, перехваченном широким поясом с большой бляхой. Телеведущая шутила с шоуменом Владимиром Маркони, а потом не удержалась и подарила ему поцелуй, правда, след губной помады остался на прозрачной маске на лице Маркони.
Фото: Пресс-служба
Бунтарка Варвара Шмыкова не изменила себе и позировала фотографам в весьма непринужденных позах. Для вечера актриса выбрала длинное черное платье школьницы — с воротником и плиссированным низом, завершила образ грубыми ботильонами.
Фото: Пресс-служба
Дарья Мороз для вечера в театре Ермоловой выбрала костюм цвета мокрого асфальта, под который надела кружевной топ.
Фото: Пресс-служба
Победителями премии проекта «Сноб» — «Сделано в России» стали (по номинациям):
- «Путешествия»: «Жемчужина Кавказа»
- «Наука»: Федор Катасонов
- «Кино и сериалы»: «Выжившие»
- «Бизнес»: «Кулинарный чемпионат»
- «Эногастрономия»: винный парк Mriya Resort & SPA
- «Литература»: Дмитрий Глуховский
- «Медиа»: «Шэр»
- «Социальные проекты»: «Простыми словами»
- «Театр»: Евгения Беркович и театральный проект «Дочери COCO» и Боярские палаты СТД РФ за спектакль «Финист Ясный Сокол»
- «Музыка»: «Сохрани мою речь навсегда»
- «Бизнес»: «Зеленая экономика», «Норникель»
Фото: пресс-служба