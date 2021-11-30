Элегантная Собчак, дерзкая Шмыкова и другие знаменитости на премии «Сделано в России»

Гостями церемонии стали десятки известных персон: Ксения Собчак, Марианна Максимовская, Варвара Шмыкова, Дарья Мороз, Владимир Маркони, Павел Табаков, Мария Янковская и другие.

Перед началом вручения наград гости мило беседовали в холле, обсуждали новости и обменивались комплиментами. Большинство присутствовавших в театре Ермоловой для торжественного вечера выбрали лаконичные наряды total black.

Ксения Собчак прибыла на мероприятие в длинном черном платье без рукавов, перехваченном широким поясом с большой бляхой. Телеведущая шутила с шоуменом Владимиром Маркони, а потом не удержалась и подарила ему поцелуй, правда, след губной помады остался на прозрачной маске на лице Маркони.